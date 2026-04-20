Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Voi continua mandatul de a face curățenie în companiile de stat. Nu voi accepta șantajul PSD”
Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis luni, 20 aprilie 2026 că va continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat, menționând că nu va accepta în nicio clipă ‘„șantajul și populismul PSD”.
„PSD vrea să scape de Ilie Bolojan pentru că „ne vinde țara”, așa că inițiază o lege ca să „apere” ei companiile de stat. Hai să vedem cine „ne-a vândut țara”:
* Sidex Galați – privatizată în 2001 de prim-ministru PSD Adrian Năstase;
* Petrom – listată și apoi privatizată (2001-2004) de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;
* Distrigaz Sud – privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;
* Distrigaz Nord – privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;
* Nuclearelectrica – listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;
* Romgaz – listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;
* Electrica – listată în 2014 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;
* Hidroelectrica – listată în 2023 de prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu.
E trist că, indiferent cât a evoluat poporul român de atunci, liderii PSD preferă să rămână ancorați în trecut. Cele mai importante listări din România au fost făcute chiar de cei care astăzi le contestă: Nuclearelectrica (2013), Romgaz (2013), Electrica (2014), Hidroelectrica (2023). În toate aceste cazuri, statul a rămas acționar majoritar. Companiile nu au fost ‘vândute’, ci au devenit mai valoroase, mai transparente și mai bine administrate. Și totuși, astăzi ni se spune că listarea este periculoasă. Adevărul este simplu: România a făcut deja privatizări reale – acolo unde statul a cedat controlul, dar nu despre asta vorbim astăzi.
Mai bine deții 75 – 80% dintr-o companie valoroasă, decât 100% dintr-una sortită falimentului. De ce deranjează listarea? Pentru că o companie listată nu mai poate fi controlată discreționar. Pentru că trebuie să raporteze public. Pentru că devine mult mai greu de folosit ca instrument politic. Asta este, de fapt, miza. Nu ‘vânzarea țării’, ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieților deștepți trimiși de la partid. Ipocrizia este evidentă: același instrument care ieri era ‘un succes pentru România’ devine astăzi ‘un pericol’. Economia nu funcționează pe bază de sloganuri. Ea funcționează pe bază de reguli, capital și încredere. Iar România are nevoie astăzi de companii de stat care creează valoare pentru cetățeni, nu de companii capturate de interese politice. Voi continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat și nu voi accepta în nicio clipă șantajul și populismul PSD”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat, luni, 20 aprilie 2026 că a depus, în procedură de urgență, un proiect care prevede interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes național până la 31 decembrie 2027, deoarece nu ar fi un moment potrivit pentru un asemenea demers în actualul context geopolitic, notează Agerpres.
Burse pentru studenți 2026 | Bursele cu bani de la UE vor intra în conturi începând cu luna mai. Câți bani primesc tinerii
Burse pentru studenți 2026 | Bursele cu bani de la UE vor intra în conturi începând cu luna mai. Câți bani primesc tinerii Aproximativ 10.000 – 15.000 de tineri vor putea primi burse de câte 925 de lei pe lună, începând din luna mai 2026, a anunțat ministrul Educației, în cadrul unei intervenții televizate. Recent, […]
WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate: Alerte când cineva îți citește conversațiile și intră de pe alt telefon
WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate: Alerte când cineva îți citește conversațiile și intră de pe alt telefon WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate gândită pentru momentul în care cineva îți poate accesa contul de pe un dispozitiv conectat fără să-ți dai seama. Funcția a fost observată în versiunea beta pentru Android 2.26.15.6 […]
VIDEO | „Nu este în discuție". Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19%
„Nu este în discuție”. Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19% Revenirea cotei standard de TVA de la 21% la 19% în cazul schimbării premierului nu este luată în calcul, a anunțat Nicușor Dan. Președintele României a precizat că taxa face parte din bugetul […]
FOTO | 20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului
20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului Pe data de 20...
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă: „Binele nu face gălăgie"
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă:...
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru toate grupele: ,,Mii de oameni sunt în viață, datorită gestului frumos făcut de voi"
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru toate grupele: ,,Mii de oameni sunt în viață, datorită gestului frumos făcut...
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 14 martie – 17 aprilie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 14 martie –...
VIDEO | Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră
Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră Săptămâna a început...
VIDEO | Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente pentru tineri specialiști
Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...