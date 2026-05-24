Vicepremierul interimar Tanczos Barna: „Nu ne mai permitem salarii la stat peste cele din privat”

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat, duminică, 24 mai 2026, la Digi24, că viitorul Guvern va fi obligat să mențină politica de reducere a deficitului bugetar și controlul strict al cheltuielilor publice, indiferent de stilul de conducere sau de partidul aflat la putere.

„Nu cred că există altă cale decât această abordare ponderată și responsabilă în tot ce înseamnă cheltuieri publice”, a afirmat vicepremierul.

Potrivit acestuia, schimbarea premierului nu va modifica direcția economică a României. „Nu sunt doi premieri cu același stil de conducere. Dar programul în general, liniile, firele roșii, programul pe care trebuie să-l urmeze România pentru reducerea deficitului până la finalul anului, va fi același”, a declarat Tanczos Barna.

Oficialul a susținut că România se confruntă cu probleme structurale legate de productivitate și de diferențele salariale dintre sectorul public și cel privat.

„România are o problemă structurală în ceea ce privește eficiența muncii în productivitate. Avem o problemă în ceea ce privește raportul dintre administrația publică, salarizare și salarizare în mediul privat”, a spus vicepremierul interimar.

El a avertizat că statul „nu își mai permite” majorări salariale și sporuri fără limită și a cerut o abordare mai echilibrată în privința cheltuielilor bugetare.

„Trebuie o ponderare în tot ce înseamnă majorări salariale, sporuri, privilegii. Trebuie eliminate, pe cât posibil. O salarizare corectă, decentă pentru administrația publică, dar nu ne mai permitem ca administrația publică să fie tot timpul în fața privatului în ceea ce privește nivelul de salarizare”, a declarat Tánczos Barna.

Vicepremierul consideră că diferențele dintre veniturile din sistemul public și cele din mediul privat trebuie reduse treptat. „Trebuie să așteptăm să vină și sectorul privat din urmă și să ajungă din urmă sectorul public”, a explicat acesta.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

