Veto-ul împotriva aderării României la Schengen explicat de cancelarul Austriei: „Este un risc de securitate”

Problema gunoaielor menajere din Alba Iulia, discutată cu viceprimarul Emil Popescu: ”Și Poliția Locală a aplicat amenzi, cu valoarea totală de 40.000 de lei”

Invitat al emisiunii ”Dialogurile de marți”, la Unirea FM, viceprimarul Emil Popescu s-a arătat profund nemulțumit de problema gunoaielor din Alba Iulia.

”Nu am putea spune că lăsăm totul pe umerii DSP. Evident că Primăria municipiului Alba Iulia, prin organele sale abilitate, adică Poliția locală, face toate demersurile, în limitele legii și ale contractului pe care îl avem cu firma de salubritate RER-VEST și ADI Salubris pentru ca orașul nostru să fie unul curat.

Să știți că nu doar DSP-ul a aplicat amenzi asupra faptului că deșeurile menajere nu au fost ridicate conform graficului de ridicare. Chiar și Poliția Locală a aplicat astfel de amenzi. Faptul că nu am ieșit în presă să spunem că am amendat societatea X cu o anumită sumă de bani, asta nu înseamnă că nu am și făcut-o.

Lumea trebuie să înțeleagă că Primăria municipiului Alba Iulia urmarește de-aproape modul în care se colectează deșeurile, modul în care se gestionează această situație a deșeurilor și, așa cum am spus, au fost aplicate și amenzi. Am aplicat, dacă nu mă înșel, 10 amenzi, cu valoarea totală de 40.000 de lei. De asemenea, ca urmare a nerespectării hotărârii de Consiliu Local, au fost date aproape 200 de amenzi cu un cuantum de peste 50.000 de lei. Prin aceste sancțiuni am încercat să determinăm operatorul, dar și persoanele fizice să păstreze curațenia.

Sigur că noul operator nu va mai putea justifica aceste nereguli pe motivul că e nou ”pe piața” din Alba Iulia. De 1 decembrie se împlinește un an de la data la care acest operator și-a început activitatea în Alba Iulia. În acest an operatorul a fost păsuit foarte mult și toată lumea se aștepta să intre „în forță” și să gestioneze cum trebuie această problemă a gunoaielor.

Știu că în spațiul public au apărut informații și au apărut fotografii cu neridicarea gunoaielor în zilele de duminică. Cu adevărat, există o problemă la nivelul societății care operaționalizează, în sensul că aceștia au un număr limitat de ridicări, conform caietului de sarcini care a fost întocmit de către autoritatea contractantă. Evident, de fiecare dată când sunt întrebat pe acest subiect trebuie să le reamintesc oamenilor că noi facem parte dintr-o asociație. Caietul de sarcini, drepturile și obligațiile care au fost trecute în acest caiet nu sunt apanajul nostru, sunt apanajul altei autorități contractante. Noi trebuie, în momentul de față să ne supunem la ceea ce au hotărât în definitiv alții. Asta nu înseamnă că stăm deoparte. Evident că luăm toate măsurile pentru ca orașul să fie curat.

Conform acestui caiet de sarcini, cei de la RER VEST au obligativitatea de a curăța platformele de gunoi odată pe lună. Este o îndatorire pe care au îndeplinit-o și nu prea, astfel încât va trebui să luăm măsurile legale care se impun, ca lucrurile să fie rezolvate, așa cum ne dorim cu toții. Evident că ne dorim ca sarbatoarea de 1 Decembrie să ne prindă cu un oras curat, atât înainte de 1 Decembrie, cât și după. Operatorul va trebui să facă eforturi, daca nu are în momentul de față capacitatea și logistica necesară, ca de 1 Decembrie orașul să arate impecabil.

Din ce am înțeles, la nivelul operatorului sunt anumite disfuncționalități, sunt oameni care pleacă. Din pacate, aceste probleme se răsfrâng pe capul cetățenilor care vad pubelele pline și își pun intrebarea firească ”ce face RER VEST?” a declarat viceprimarul.