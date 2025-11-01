Vești bune pentru șoferi. Amenzile de circulație vor putea fi plătite online, într-un cont unic
Vești bune pentru șoferi. Amenzile de circulație vor putea fi plătite online, într-un cont unic. Guvernul a aprobat normele de aplicare
Amenzile de circulație date de polițiștii rutier vor putea fi plătite într-un cont unic de șoferi, după ce Guvernul a aprobat normele de aplicare care lipseau prevederilor stabilite prin lege încă din anul 2019.
Citește și: Salarii uriașe în compania de stat unde directorii câștigă aproape 20.000 de euro pe lună. Premierul Ilie Bolojan dezvăluie că lefurile s-au dublat în 2025
Până acum, persoanele care primeau o amendă trebuiau să caute contul instituției care a emis-o și, în unele cazuri, să meargă personal la bancă sau la un ghișeu pentru a face plata. Odată cu introducerea noului cont unic național, toate amenzile vor putea fi achitate într-un singur loc, indiferent de instituția emitentă.
Procesele-verbale de constatare a contravențiilor vor include coduri QR ce vor permite plata instantanee a amenzilor, online, inclusiv de pe telefonul mobil. De asemenea, sancțiunile vor putea fi plătite și în numerar, la orice unitate a Trezoreriei Statului.
Sistemul va fi testat mai întâi pentru amenzile de circulație aplicate de poliția rutieră, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte categorii de amenzi.
