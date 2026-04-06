Actualitate

Vești bune pentru milioane de români: Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție, plătite înainte de Paște 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 minute

în

De

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) începe, în această săptămână, plata alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție aferente lunii martie 2026.

Peste 3,8 milioane de beneficiari vor primi în total mai mult de 1,9 miliarde de lei, banii urmând să intre în conturile bancare în 8 aprilie, iar prin mandat poștal până cel târziu în 9 aprilie.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile sale teritoriale, efectuează săptămâna aceasta plata alocațiilor de stat pentru copii, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor și stimulentului de inserție aferente drepturilor cuvenite pentru luna martie 2026.

Plata drepturilor în conturile bancare ale beneficiarilor se va realiza în 8 aprilie 2026. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile județene, a transmis către Compania Națională Poșta Română sumele necesare plății drepturilor de asistență socială pentru beneficiarii care au optat pentru primirea prestațiilor prin mandat poștal, astfel încât banii vor ajunge la destinație până la data de 9 aprilie a.c.

Suma totală depășește 1,9 miliarde de lei și este destinată unui număr de peste 3,8 milioane de beneficiari, după cum urmează:

  • peste 1,2 miliarde de lei pentru 3.564.308 beneficiari de alocații de stat pentru copii; 
  • peste 608 de milioane de lei pentru 148.032 de părinți care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului; 
  • aproximativ 58 de milioane de lei pentru 72.786 de beneficiari ai stimulentului de inserție, se arată într-un mesaj publicat, pe Facebook, de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

