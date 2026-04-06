Vești bune pentru milioane de români: Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție, plătite înainte de Paște 2026
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) începe, în această săptămână, plata alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție aferente lunii martie 2026.
Peste 3,8 milioane de beneficiari vor primi în total mai mult de 1,9 miliarde de lei, banii urmând să intre în conturile bancare în 8 aprilie, iar prin mandat poștal până cel târziu în 9 aprilie.
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile sale teritoriale, efectuează săptămâna aceasta plata alocațiilor de stat pentru copii, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor și stimulentului de inserție aferente drepturilor cuvenite pentru luna martie 2026.
Plata drepturilor în conturile bancare ale beneficiarilor se va realiza în 8 aprilie 2026. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile județene, a transmis către Compania Națională Poșta Română sumele necesare plății drepturilor de asistență socială pentru beneficiarii care au optat pentru primirea prestațiilor prin mandat poștal, astfel încât banii vor ajunge la destinație până la data de 9 aprilie a.c.
Suma totală depășește 1,9 miliarde de lei și este destinată unui număr de peste 3,8 milioane de beneficiari, după cum urmează:
- peste 1,2 miliarde de lei pentru 3.564.308 beneficiari de alocații de stat pentru copii;
- peste 608 de milioane de lei pentru 148.032 de părinți care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului;
- aproximativ 58 de milioane de lei pentru 72.786 de beneficiari ai stimulentului de inserție, se arată într-un mesaj publicat, pe Facebook, de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.
Cum va fi VREMEA în România în Săptămâna Mare: Precipitaţii mixte și rafale de 100 km/h la munte. COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte zone, până vineri
Cum va fi VREMEA în România în Săptămâna Mare: Precipitaţii mixte și rafale de 100 km/h la munte. COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte zone, până vineri Vremea se răceşte accentuat începând de marţi în aproape toată țara, aşa încât în Săptămâna Mare vor fi precipitaţii mixte, chiar şi sub formă de […]
Divorț 2026: Românii își pot păstra numele după divorț, fără acordul fostului soţ. Proiect adoptat de Senat
Divorț 2026: Românii își pot păstra numele după divorț, fără acordul fostului soţ. Proiect adoptat de Senat Senatul României a adoptat luni, 30 martie 2026, cu majoritate de voturi, o propunere legislativă USR care simplifică regulile privind numele de familie după divorț. Noua reglementare le oferă foștilor soți o alegere clară și simplă: pot păstra […]
Copiii cu cerințe speciale ar putea primi masă caldă sau pachet alimentar în loc de alocație de hrană în bani
Copiii cu cerințe speciale ar putea primi masă caldă sau pachet alimentar în loc de alocație de hrană în bani Senatul a aprobat la sfârșitul lunii martie 2026, cu 97 de voturi „pentru” și o abținere, modificarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Prin noua formă, alocația de hrană destinată copiilor cu cerințe […]
Femeie din Alba Iulia, victima unei fraude online: Escrocii i-au furat 1.315 de lei folosind un cont fals, cu numele și fotografia unei rude a victimei
Femeie din Alba Iulia, victima unei fraude online: Escrocii i-au furat 1.315 de lei folosind un cont fals, cu numele...
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul...
ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș – Orăștie: O autoutilitară s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile
ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș – Orăștie: O autoutilitară s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile...
ITM Alba: AMENZI de 15.500 de lei și 26 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 30 martie-3 aprilie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 15.500 de lei și 26 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 30 martie-3 aprilie...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026 Săptămâna...
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare, așa cum...