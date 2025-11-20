Vești bune pentru elevii Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni: Investiție de aproape 300.000 lei în echipamente și materiale didactice
Vești bune pentru elevii Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni: Investiție de aproape 300.000 lei în echipamente și materiale didactice
Primăria din Câmpeni urmează să achiziționeze materiale și echipamente didactice pentru dotarea atelierului de practică pentru Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni. Licitația are valoarea de 298.165.65 de lei, finanțare făcută prin PNRR.
Obiectul achiziției este achiziția de material și echipamente didactice pentru dotarea atelierului de practică pentru Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni.
Citește și: Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Prin această achiziție, autoritatea contractantă urmărește îmbunătățirea materialelor didactice a atelierului de practică la Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni din orașul Câmpeni, județul Alba.
Cu ce urmează să fie dotat Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni:
Potrivit documentației studiate, liceul urmează să fie echipat cu următoarele echipamente, printre altele:
- Banc de lucru dublu
- Dulap metalic pentru depozitare
- Stand de învățare cu diverse aparate utilizate în electrotehnică
- Tablou electric cu module de comandă pentru acționări
- Stand de pregătire practică Modul de comandă cu invertor de frecvență pentru reglarea turației motorului trifazat asincron ce acționează cu generator de CC TISM 26
- Stand pentru studiul motorului de CC
- Stand cu senzori
- Stand pneumatic cu PLC
- Stand motor pas cu pas TISM 23
- Modul de învățare – Sudură manuală cu arc electric
- Trusă scule lăcătuș
- Polizor dublu
- Foarfecă tablă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat astăzi, 20 noiembrie. Proiectul are o valoare de 27.035.729,33 lei. Poriectul ,,Reconversia funcțională a zonei Lacului Chereteu”are o valoare totală […]
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat La un an de la preluarea mandatului, administrațiile locale din Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac, conduse de primari social-democrați aflați la primul lor mandat, derulează o serie de proiecte de investiții […]
Iarna 2025 – 2026, în Alba: Cinci drumuri judeţene cu o lungime de 26,21 km, închise începând cu 15 noiembrie. Cum se va interveni pentru deszăpezire
Iarna 2025 – 2026, în Alba: Cinci drumuri judeţene cu o lungime de 26,21 km, închise începând cu 15 noiembrie. Cum se va interveni pentru deszăpezire Consiliul Județean Alba a stabilit marți, 11 noiembrie 2025, planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2025-2026 Activitatea de deszăpezire pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie...
Știrea Zilei
FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții
Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius...
VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României
Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți...
Curier Județean
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul...
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii...
Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...
Opinii Comentarii
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...