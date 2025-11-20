Vești bune pentru elevii Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni: Investiție de aproape 300.000 lei în echipamente și materiale didactice

Primăria din Câmpeni urmează să achiziționeze materiale și echipamente didactice pentru dotarea atelierului de practică pentru Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni. Licitația are valoarea de 298.165.65 de lei, finanțare făcută prin PNRR.

Obiectul achiziției este achiziția de material și echipamente didactice pentru dotarea atelierului de practică pentru Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni.

Prin această achiziție, autoritatea contractantă urmărește îmbunătățirea materialelor didactice a atelierului de practică la Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni din orașul Câmpeni, județul Alba.

Cu ce urmează să fie dotat Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni:

Potrivit documentației studiate, liceul urmează să fie echipat cu următoarele echipamente, printre altele:

Banc de lucru dublu

Dulap metalic pentru depozitare

Stand de învățare cu diverse aparate utilizate în electrotehnică

Tablou electric cu module de comandă pentru acționări

Stand de pregătire practică Modul de comandă cu invertor de frecvență pentru reglarea turației motorului trifazat asincron ce acționează cu generator de CC TISM 26

Stand pentru studiul motorului de CC

Stand cu senzori

Stand pneumatic cu PLC

Stand motor pas cu pas TISM 23

Modul de învățare – Sudură manuală cu arc electric

Trusă scule lăcătuș

Polizor dublu

Foarfecă tablă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI