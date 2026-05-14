Curier Județean

Primăria Alba Iulia: Actuala carte de identitate poate fi schimbată GRATUIT cu noua Carte Electronică de Identitate. CONDIȚII

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Primăria Alba Iulia: Actuala carte de identitate poate fi schimbată GRATUIT cu noua Carte Electronică de Identitate

Primăria Municipiului Alba Iulia a freamintit, luni, 11 mai 2026 cetățenilor că actuala carte de identitate poate fi schimbată gratuit cu noua Carte Electronică de Identitate, pentru toate persoanele eligibile.

„Cartea de identitate actuală nu trebuie să fie expirată pentru a putea fi înlocuită cu noua Carte Electronică de Identitate.

Emiterea noului document este gratuită până în luna august 2026, această măsură făcând parte din procesul de digitalizare și modernizare a serviciilor publice.

Cartea Electronică de Identitate este un document modern și sigur, prevăzut cu cip, care oferă mai multe avantaje:
* acces mai rapid la servicii publice digitale;

* posibilitatea utilizării ca document de călătorie în statele Uniunii Europene;

* interacțiune mai simplă cu instituțiile statului”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Condițiile de eliberare a Cărții Electronice de Identitate pot fi văzute AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul Sebeș – Alba Iulia: Două autoturisme și un autocamion, implicate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

14 mai 2026

De

ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul Sebeș – Alba Iulia: Două autoturisme și un autocamion, implicate Un accident rutier a avut loc joi seara pe Autostrada A10, sensul de mers Sebeș – Alba Iulia. Din primele informații disponibile, două autoturisme și un autocamion au fost implicate în evenimentul rutier. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | „Euro-Șotron”: Proiect inedit la o școală din Alba Iulia. Studenți din Turcia și Uzbekistan, invitați speciali

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

13 mai 2026

De

„Euro-Șotron”: Proiect inedit la o școală din Alba Iulia. Studenți din Turcia și Uzbekistan, invitați speciali Marți, 12 mai 2026, elevii clasei a III-a C de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia au încheiat cu succes proiectul educativ „Euro-Șotron”, printr-o activitate dedicată Zilei Europei. Derulat în perioada ianuarie-mai 2026, proiectul a urmărit să […]

Citește mai mult

Curier Județean

„Facelift” pentru semnalizarea rutieră verticală și dispozitivele rutiere pentru dirijarea și siguranța circulației în Alba Iulia în 2026: Intențiile Primăriei

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

13 mai 2026

De

„Facelift” pentru semnalizarea rutieră verticală și dispozitivele rutiere pentru dirijarea și siguranța circulației în Alba Iulia în 2026: Intențiile Primăriei Primăria Alba Iulia a lansat, marți, 12 mai 2026 procedura de achiziție directă a lucrărilor de montaj și întreținere a semnalizării rutiere verticale și a dispozitivelor rutiere ăentru dirijarea și siguranța circulației aferente anului 2026. […]

Citește mai mult