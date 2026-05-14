Primăria Alba Iulia: Actuala carte de identitate poate fi schimbată GRATUIT cu noua Carte Electronică de Identitate. CONDIȚII

Primăria Alba Iulia: Actuala carte de identitate poate fi schimbată GRATUIT cu noua Carte Electronică de Identitate

Primăria Municipiului Alba Iulia a freamintit, luni, 11 mai 2026 cetățenilor că actuala carte de identitate poate fi schimbată gratuit cu noua Carte Electronică de Identitate, pentru toate persoanele eligibile.

„Cartea de identitate actuală nu trebuie să fie expirată pentru a putea fi înlocuită cu noua Carte Electronică de Identitate.

Emiterea noului document este gratuită până în luna august 2026, această măsură făcând parte din procesul de digitalizare și modernizare a serviciilor publice.

Cartea Electronică de Identitate este un document modern și sigur, prevăzut cu cip, care oferă mai multe avantaje:

* acces mai rapid la servicii publice digitale;

* posibilitatea utilizării ca document de călătorie în statele Uniunii Europene;

* interacțiune mai simplă cu instituțiile statului”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Condițiile de eliberare a Cărții Electronice de Identitate pot fi văzute AICI.

