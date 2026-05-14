Primăria Alba Iulia: Actuala carte de identitate poate fi schimbată GRATUIT cu noua Carte Electronică de Identitate. CONDIȚII
Primăria Alba Iulia: Actuala carte de identitate poate fi schimbată GRATUIT cu noua Carte Electronică de Identitate
Primăria Municipiului Alba Iulia a freamintit, luni, 11 mai 2026 cetățenilor că actuala carte de identitate poate fi schimbată gratuit cu noua Carte Electronică de Identitate, pentru toate persoanele eligibile.
„Cartea de identitate actuală nu trebuie să fie expirată pentru a putea fi înlocuită cu noua Carte Electronică de Identitate.
Emiterea noului document este gratuită până în luna august 2026, această măsură făcând parte din procesul de digitalizare și modernizare a serviciilor publice.
Cartea Electronică de Identitate este un document modern și sigur, prevăzut cu cip, care oferă mai multe avantaje:
* acces mai rapid la servicii publice digitale;
* posibilitatea utilizării ca document de călătorie în statele Uniunii Europene;
* interacțiune mai simplă cu instituțiile statului”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
Condițiile de eliberare a Cărții Electronice de Identitate pot fi văzute AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul Sebeș – Alba Iulia: Două autoturisme și un autocamion, implicate
ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul Sebeș – Alba Iulia: Două autoturisme și un autocamion, implicate Un accident rutier a avut loc joi seara pe Autostrada A10, sensul de mers Sebeș – Alba Iulia. Din primele informații disponibile, două autoturisme și un autocamion au fost implicate în evenimentul rutier. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri […]
FOTO | „Euro-Șotron”: Proiect inedit la o școală din Alba Iulia. Studenți din Turcia și Uzbekistan, invitați speciali
„Euro-Șotron”: Proiect inedit la o școală din Alba Iulia. Studenți din Turcia și Uzbekistan, invitați speciali Marți, 12 mai 2026, elevii clasei a III-a C de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia au încheiat cu succes proiectul educativ „Euro-Șotron”, printr-o activitate dedicată Zilei Europei. Derulat în perioada ianuarie-mai 2026, proiectul a urmărit să […]
„Facelift” pentru semnalizarea rutieră verticală și dispozitivele rutiere pentru dirijarea și siguranța circulației în Alba Iulia în 2026: Intențiile Primăriei
„Facelift” pentru semnalizarea rutieră verticală și dispozitivele rutiere pentru dirijarea și siguranța circulației în Alba Iulia în 2026: Intențiile Primăriei Primăria Alba Iulia a lansat, marți, 12 mai 2026 procedura de achiziție directă a lucrărilor de montaj și întreținere a semnalizării rutiere verticale și a dispozitivelor rutiere ăentru dirijarea și siguranța circulației aferente anului 2026. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
16 mai 2026 | ”Respect în trafic” ediția a XV-a, în Cluj și Alba. Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței motocicliștilor în trafic. Traseul complet
16 mai 2026 | ”Respect în trafic” ediția a XV-a, în Cluj și Alba. Marș moto pentru promovarea respectului reciproc...
Elevii români, mult prea obosiți, cu 10 ore pe zi, dedicate activităților școlare. Raport îngrijorător „Salvați Copiii”
Elevii români, mult prea obosiți, cu 10 ore pe zi, dedicate activităților școlare. Raport îngrijorător „Salvați Copiii” Elevii din România...
Știrea Zilei
Prezența unui URS, semnalată la Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost...
Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism
Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism...
Curier Județean
Primăria Alba Iulia: Actuala carte de identitate poate fi schimbată GRATUIT cu noua Carte Electronică de Identitate. CONDIȚII
Primăria Alba Iulia: Actuala carte de identitate poate fi schimbată GRATUIT cu noua Carte Electronică de Identitate Primăria Municipiului Alba...
ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul Sebeș – Alba Iulia: Două autoturisme și un autocamion, implicate
ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul Sebeș – Alba Iulia: Două autoturisme și un autocamion, implicate Un accident rutier a...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus. Din moaștele ei a izvorât mir tămăduitor, care vindeca toate bolile
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus....