16 mai 2026 | ”Respect în trafic” ediția a XV-a, în Cluj și Alba. Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței motocicliștilor în trafic. Traseul complet

Sâmbătă, 16 mai 2026, se va organiza o nouă campanie de conștientizare asupra prezenței motocicliștilor în trafic, intitulată sugestiv ”Respect în trafic”.

Anul acesta evenimentul a ajuns la cea de-a XV-a ediție, fiind adresat tuturor motocicliștilor. Plecarea se face din Dej, cu opriri în mai multe orașe, parada încheindu-se la Sebeș.

,,Sâmbătă, pe 16 mai, vă invităm la cea de-a XV-a ediție a marșului ,,Respect în Trafic”. Plecăm la ora 11:00 din Dej și trecem prin Turda, Aiud, Alba Iulia și Cugir, până la Sebeș. Ne vedem pe 2 roți!”, transmis organizatorii.

Orele de plecare ale paradei:

DEJ — 11:00 Sala Sporturilor

TURDA — 13:30 Parcul Municipal

AIUD — 14:45 Piața Iuliu Maniu

ALBA IULIA — 16:30 Carolina Mall

CUGIR — 17:45 Piața Consiliului Europei (Halta Cugir)

SEBES — 18:30 Autogara — închiderea paradei

,,Dragi prieteni motocicliști și participanți la trafic, vă invităm cu drag să luați parte la Marșul Respect în trafic -ediția a XV-a , un eveniment dedicat promovării respectului reciproc între toți participanții la trafic și conștientizării prezenței crescute a motocicliștilor odată cu venirea sezonului cald.

Evenimentul este organizat și susținut de 24 cluburi moto prietene. Marșul se va opri în fiecare oraș, iar oricare motociclist este binevenit să se alăture. Respect în trafic înseamnă viață!”, mai spun bikerii.

Elevii români, mult prea obosiți, cu 10 ore pe zi, dedicate activităților școlare. Raport îngrijorător „Salvați Copiii”

Elevii români, mult prea obosiți, cu 10 ore pe zi, dedicate activităților școlare. Raport îngrijorător „Salvați Copiii" Elevii din România sunt tot mai obosiți, o arată o nouă analiză a Salvați Copiii. Aceștia dedică școlii și temelor 10 ore pe zi, se culcă târziu și nu mai au timp să se relaxeze, să petreacă timp […]

Forțele statului vor avea același tip de armă, prin programul SAFE: ,,Armată, Poliție, jandarmi, penitenciare, servicii secrete vor folosi același tip de pistol, de producție sută la sută în România"

Forțele statului vor avea același tip de armă, prin programul SAFE: ,,Armată, Poliție, jandarmi, penitenciare, servicii secrete vor folosi același tip de pistol, de producție sută la sută în România" Toate forțele – Armată, Poliție, Jandarmerie, penitenciare, servicii secrete – vor avea același tip de armă, a declarat șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, miercuri, 13 […]

Bilete de tratament balnear 2026 pentru persoanele cu handicap: Beneficiari și condiții impuse de Casa de Pensii

Bilete de tratament balnear 2026 pentru persoanele cu handicap: Beneficiari și condiții impuse de Casa de Pensii Accesul la tratament balnear 2026 este un sprijin important pentru persoanele încadrate în grad de handicap, însă anul acesta programul nu a început conform calendarului obișnuit. Deși beneficiul este prevăzut de lege, întârzierile administrative au modificat momentul plecărilor, […]

