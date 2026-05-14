Ceremonie aniversară la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 35 de ani de activitate pentru instituția de învățământ superior
Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia (UAB) marchează, vineri, 15 mai 2026, împlinirea a 35 de ani de activitate. Ceremonia aniversară, organizată sub deviza „35 de ani în inima Cetății”, are loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, începând cu ora 10:00. Cu acest prilej va avea loc și deschiderea oficială a reuniunii Consiliului Național al Rectorilor din România (CNR), găzduită în acest an de universitatea albaiuliană.
La trei decenii și jumătate de la înființare, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia este astăzi un reper academic al centrului țării – o instituție așezată, simbolic și geografic, în inima Cetății Marii Uniri. Ceremonia aniversară marchează parcursul universității de la primele sale promoții până la actuala comunitate academică, cu zeci de programe de studii la nivel de licență, masterat și doctorat, cu o cercetare consolidată și cu o prezență tot mai vizibilă în spațiul universitar european.
Evenimentul este conceput nu doar ca un moment festiv, ci și ca un punct de bilanț și de proiecție: 35 de ani de formare a generațiilor de specialiști pentru România și pentru mediul academic internațional, 35 de ani de dialog cu orașul-gazdă și cu memoria locului în care s-a născut România modernă.
Întâlnire la vârf a învățământului superior românesc
Ceremonia aniversară reunește în aceeași sală rectorii și reprezentanții a peste 60 de universități din România – de stat, particulare și militare – și devine astfel unul dintre cele mai ample momente de dialog academic la nivel național din acest an.
Printre invitați se vor număra reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării, alături de membri ai corpului diplomatic acreditat în România. Totodată, vor fi prezenți reprezentanți ai administrației publice locale și județene, precum și ai conducerilor principalelor instituții partenere ale Consiliului Național al Rectorilor – printre care ARACIS, UEFISCDI și CNFIS, alături de reprezentanți ai federațiilor studențești naționale.
Întâlnirea are și o dimensiune internațională, prin prezența rectorilor și reprezentanților universităților din Republica Moldova – semn al unei relații academice consolidate între cele două maluri ale Prutului.
Partenerii evenimentului
Ceremonia aniversară a Universității „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia se desfășoară cu sprijinul partenerilor săi, alături de care universitatea construiește, de la un an la altul, punți cu mediul economic, cu administrația și comunitatea albaiuliană: E-INFRA, Kaufland, Consiliul Județean Alba, BMW Group (BMW / MINI / Rolls-Royce Motor Cars Limited), Lactalis România, AROBS Transilvania Software, Jidvei și IPEC.
Universitatea le mulțumește partenerilor săi pentru sprijinul acordat în organizarea acestui moment de bilanț și sărbătoare!
