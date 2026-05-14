VIDEO | Doi adolescenți din Cetatea de Baltă, REȚINUȚI pentru VIOL: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia

Doi adolescenți din Cetatea de Baltă, REȚINUȚI pentru VIOL: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia

Doi adolescenți din Cetatea de Baltă au fost reținuți de polițiștii din Blaj pentru viol, după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 mai 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, ambii din localitatea Cetatea de Baltă, cercetați pentru viol săvârșit asupra unui minor.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 13 mai 2026, cei doi ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia, într-un imobil nelocuit de pe raza localității Cetatea de Baltă.

În cursul zilei de azi, 14 mai 2026, aceștia vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru a fi dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

Menționăm faptul că astfel de cazuri pot genera impact emoțional în comunitate, motiv pentru care subliniem importanța tratării cu responsabilitate și echilibru a informațiilor privind victima.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI