VIDEO | Doi adolescenți din Cetatea de Baltă, REȚINUȚI pentru VIOL: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia
Doi adolescenți din Cetatea de Baltă, REȚINUȚI pentru VIOL: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia
Doi adolescenți din Cetatea de Baltă au fost reținuți de polițiștii din Blaj pentru viol, după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia.
Potrivit IPJ Alba, la data de 14 mai 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, ambii din localitatea Cetatea de Baltă, cercetați pentru viol săvârșit asupra unui minor.
Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 13 mai 2026, cei doi ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia, într-un imobil nelocuit de pe raza localității Cetatea de Baltă.
În cursul zilei de azi, 14 mai 2026, aceștia vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru a fi dispuse măsurile legale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.
Menționăm faptul că astfel de cazuri pot genera impact emoțional în comunitate, motiv pentru care subliniem importanța tratării cu responsabilitate și echilibru a informațiilor privind victima.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Târgul Ofertelor Educaţionale la Alba Iulia: Peste 20 de companii importante din județ, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, participante la evenimentul ajuns la a V-a ediție
Târgul Ofertelor Educaţionale la Alba Iulia: Peste 20 de companii importante din județ, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, participante la evenimentul ajuns la a V-a ediție Târgul Ofertelor Educaţionale 2026 de la Alba Iulia, ajuns la a V-a ediție, își deschide porțile astăzi, 14 mai 2026, de la ora 10:00. Peste 20 de companii […]
Prezența unui URS, semnalată la Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost semnalată miercuri seara, în jurul orei 20.30, în localitatea Săsciori. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare. Pentru […]
Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism
Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism O femeie a fost trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism. Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus, printr-o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șeful Vămilor, Mihai Savin, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals: AS fi încercat să „salveze” permisul unui angajat. Alți doi funcționari din Galați, implicați în dosar
Șeful Vămilor, Mihai Savin, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals: AS fi încercat să „salveze”...
Fostul premier Florin Cîțu: INS reconfirmă recesiunea tehnică și deteriorarea accelerată a economiei. Cei care au crescut taxele ani la rând vă spun acum că nu pot fi scăzute
Florin Cîțu: INS reconfirmă recesiunea tehnică și deteriorarea accelerată a economiei. Cei care au crescut taxele ani la rând vă...
Știrea Zilei
VIDEO | Târgul Ofertelor Educaţionale la Alba Iulia: Peste 20 de companii importante din județ, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, participante la evenimentul ajuns la a V-a ediție
Târgul Ofertelor Educaţionale la Alba Iulia: Peste 20 de companii importante din județ, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, participante...
VIDEO | Doi adolescenți din Cetatea de Baltă, REȚINUȚI pentru VIOL: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia
Doi adolescenți din Cetatea de Baltă, REȚINUȚI pentru VIOL: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de...
Curier Județean
Ceremonie aniversară la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 35 de ani de activitate pentru instituția de învățământ superior
Ceremonie aniversară la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 35 de ani de activitate pentru instituția de învățământ superior...
Primăria Alba Iulia: Actuala carte de identitate poate fi schimbată GRATUIT cu noua Carte Electronică de Identitate. CONDIȚII
Primăria Alba Iulia: Actuala carte de identitate poate fi schimbată GRATUIT cu noua Carte Electronică de Identitate Primăria Municipiului Alba...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus. Din moaștele ei a izvorât mir tămăduitor, care vindeca toate bolile
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus....