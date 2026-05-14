Ştirea zilei

VIDEO | Doi adolescenți din Cetatea de Baltă, REȚINUȚI pentru VIOL: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Doi adolescenți din Cetatea de Baltă, REȚINUȚI pentru VIOL: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia

Doi adolescenți din Cetatea de Baltă au fost reținuți de polițiștii din Blaj pentru viol, după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 mai 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, ambii din localitatea Cetatea de Baltă, cercetați pentru viol săvârșit asupra unui minor.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 13 mai 2026, cei doi ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia, într-un imobil nelocuit de pe raza localității Cetatea de Baltă.

În cursul zilei de azi, 14 mai 2026, aceștia vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru a fi dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

Menționăm faptul că astfel de cazuri pot genera impact emoțional în comunitate, motiv pentru care subliniem importanța tratării cu responsabilitate și echilibru a informațiilor privind victima.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Târgul Ofertelor Educaţionale la Alba Iulia: Peste 20 de companii importante din județ, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, participante la evenimentul ajuns la a V-a ediție

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

14 mai 2026

De

Târgul Ofertelor Educaţionale la Alba Iulia: Peste 20 de companii importante din județ, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, participante la evenimentul ajuns la a V-a ediție  Târgul Ofertelor Educaţionale 2026 de la Alba Iulia, ajuns la a V-a ediție, își deschide porțile astăzi, 14 mai 2026, de la ora 10:00. Peste 20 de companii […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Prezența unui URS, semnalată la Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

13 mai 2026

De

Prezența unui URS, semnalată la Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost semnalată miercuri seara, în jurul orei 20.30, în localitatea Săsciori. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare. Pentru […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

13 mai 2026

De

Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism O femeie a fost trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism. Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus, printr-o […]

Citește mai mult