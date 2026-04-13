„VELO APUSENI”, doar pe hârtie: Proiectul traseelor cicloturistice care urmau să fie amenajate cu fonduri din PNRR în Apuseni, suspendat până în decembrie 2026

Proiectul „VELO APUSENI”, care are ca obiectiv amenajarea de trasee cicloturistice în Munții Apuseni, pe zona județelor Alba, Bihor şi Cluj, a fost suspendat până în decembrie 2026.

Perioada de implementare a proiectului era 01.03.2023 – 30.06.2026. În anul 2024 a fost încheiat contractul de proiectare, au fost elaborate documentaţiile pentru etapa preliminară şi studiul de fezabilitate şi a fost întocmită documentaţia pentru elaborarea serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări.

Însă, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate prin PNRR şi din fonduri publice naţionale, proiectul a fost suspendat. Valoarea totală a proiectului a proiectului este în cuantum de 110.271.995,87 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală pentru Județul Alba este în cuantum de 17.148.024,03 lei inclusiv TVA.

Prin contractul de finanţare s-a aprobat finanţarea unui traseu cicloturistic în limita a 227 km în cele trei judeţe, din totalul de 823 km care au fost solicitaţi iniţial.

Traseul propus străbate Parcul Natural Apuseni.

Proiectul este implementat în baza unui Acord de parteneriat încheiat între 64 UAT-uri din județele Alba, Bihor şi Cluj, începând cu martie 2023.

Pentru județul Alba sunt prevăzuţi ca indicatori: realizarea a 37,210 km traseu cicloturistic, din care eligibili 35,30 km. Traseul cicloturistic aferent județului Alba în lungime de 37,210 km (35,30 km eligibili) va străbate drumul judetean DJ 750, drumurile comunale DC 264 și DC 260, precum și drumurile forestiere aferente UAT-urilor Gârda de Sus, Scărișoara, Horea și Beliș (jud Cluj).

Lucrările care urmează a fi executate includ: lucrări de drumuri (de reparații asupra căii de rulare, de împietruire a căii de rulare, de reparații și decolmatare a elementelor de captare și evacuare a apei pluviale, lucrări de marcaje longitudinale și transversale, de semnalizare rutieră, lucrări de siguranță a circulației) și lucrări de construcții civile (spații neîncălzite – loc de luat masa, spații de odihnă și relaxare; spații încălzite – service biciclete în sistem self service, refugiu).

Traseele de biciclete se vor realiza cu sens dublu și vor fi amenajate pe partea carosabilă a drumurilor vizate. Lățimea benzii pentru biciclete va fi de 1,50 m pentru un singur sens de mers, respectiv 3 m pentru 2 sensuri. Pentru siguranța cicliștilor, limita de viteză pentru autovehicule se va reduce la 30 km/h, iar limita de tonaj va fi maximum 7,5 tone.

