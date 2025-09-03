Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale: O medalie de aur, una de argint și două mențiuni, la „Finland International Digital Circuit” 202
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale
Artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb continuă să impresioneze.
Citește și: FOTO | Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională: La concurs au participat 3.000 de imagini din întreaga lume
El a obținut noi instincții internaționale.
Este vorba de o medalie de aur, una de argint și două mențiuni
Toate aceste distincții i-au fost oferite la „Finland International Digital Circuit” 2025.
Evenimentul a fost în acest an la a 17-a ediție.
