Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale: O medalie de aur, una de argint și două mențiuni, la „Finland International Digital Circuit” 202

Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale

Artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb continuă să impresioneze.

El a obținut noi instincții internaționale.

Este vorba de o medalie de aur, una de argint și două mențiuni

Toate aceste distincții i-au fost oferite la „Finland International Digital Circuit” 2025.

Evenimentul a fost în acest an la a 17-a ediție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI