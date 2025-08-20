Rămâi conectat

FOTO | Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională: La concurs au participat 3.000 de imagini din întreaga lume

Lucian Daramus

acum 26 de minute

Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională

Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, a obținut o mențiune obținută cu seria de fotografii „IMAGO MUNDI” la concursul anual de fotografie (NIPA) NEXUS INTERNAȚIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2025.

Citește și: FOTO | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, o nouă distincție importantă: Premiat la ediția 2025 a concursului „Great Photo Humanity World”

Seria de fotografii „IMAGO MUNDI” a fost expusă pe tot parcursul Campionatului Mondial de Compoziție Șahistă și a Campionatului Mondial de Șah-Dezlegări 2025 (5-12 iulie 2025) în holul Hotelului Cetate din Alba Iulia.

NIPA este o platformă globală dedicată recunoașterii și celebrării fotografilor profesioniști care împing limitele povestirii vizuale spre viziuni și imagini remarcabile.

La acest concurs au participat aproximativ 3.000 de imagini din întreaga lume.

