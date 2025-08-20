FOTO | Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională: La concurs au participat 3.000 de imagini din întreaga lume
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, a obținut o mențiune obținută cu seria de fotografii „IMAGO MUNDI” la concursul anual de fotografie (NIPA) NEXUS INTERNAȚIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2025.
Citește și: FOTO | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, o nouă distincție importantă: Premiat la ediția 2025 a concursului „Great Photo Humanity World”
Seria de fotografii „IMAGO MUNDI” a fost expusă pe tot parcursul Campionatului Mondial de Compoziție Șahistă și a Campionatului Mondial de Șah-Dezlegări 2025 (5-12 iulie 2025) în holul Hotelului Cetate din Alba Iulia.
NIPA este o platformă globală dedicată recunoașterii și celebrării fotografilor profesioniști care împing limitele povestirii vizuale spre viziuni și imagini remarcabile.
La acest concurs au participat aproximativ 3.000 de imagini din întreaga lume.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Mătișești: Undă verde pentru proiect din partea agenției de mediu
Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Mătișești: Undă verde pentru proiect Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a anunțat, marți, 19 august 2025, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul care vizează amplasarea unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în satul Mătișești, comuna Horea. Stația, […]
Autoutilitară în flăcări pe autostrada A10, sensul Aiud – Cluj. Intervin pomperii ISU
O autoutilitară a luat foc, în această noapte, pe autostrada A10, pe sensul Aiud – Cluj La fața locului au intervenit de urgență pompierii ISU ai secție Aiud. Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifesta la o autoutilitară 3.5T. Din fericire, ocupanții acesteia s-au autoevacuat la timp, nefiind nevoie de intervenția medicilor. Traficul […]
FOTO | Cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj la un curs de formare în domeniul agricol: „Formarea viitorilor specialiști în agricultură începe chiar în școală”
Cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj la un curs de formare în domeniul agricol În perioada mai-iulie 2025 cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, alături de directorea unității de învățământ, prof. Valeria Cristina Tomotaș, au participat la un curs de formare în domeniul agricol. Este vorba de „Program de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie cere imperativ o reformă structurală a ANRE: „Protejează interesele marilor actori din energie”
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie solicită o reformă structurală a ANRE Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie cere imperativ...
Românii cumpără masiv lucruri de lux. Conform ultimelor studii, suntem pe primele locuri în Europa
Românii cumpără masiv lucruri de lux. Conform ultimelor studii, suntem pe primele locuri în Europa la opulență Deși nivelul de...
Știrea Zilei
VIDEO | PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba: „Prin măsurile impuse de Guvernul Bolojan, mulți suplinitori și-au pierdut locurile de muncă, iar o parte din titulari au intrat în restrângere de activitate”
PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba Cadre didactice din Alba, membre ale Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”,...
UPDATE FOTO | Accident MORTAL pe autostrada A1, în zona Balomir: O persoană DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autocamion
Accident MORTAL pe autostrada A1, în zona Balomir: O persoană DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autocamion Un...
Curier Județean
FOTO | Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională: La concurs au participat 3.000 de imagini din întreaga lume
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, a obținut...
Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Mătișești: Undă verde pentru proiect din partea agenției de mediu
Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Mătișești: Undă verde pentru proiect Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Opinii Comentarii
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
19 august: Ziua mondială a fotografiei
19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...