Vârstnică din Râmeț, cu arsuri grave după un incendiu izbucnit în curte: A căzut în foc în timp ce încerca să-și salveze gospodăria. Precizările IPJ Alba
O femeie de 67 de ani din Râmeț a suferit arsuri grave la nivelul feței și al mâinilor, după ce un incendiu pornit în curtea sa s-a extins la vegetația din apropierea locuinței.
Incidentul a avut loc miercuri, 11 martie 2025, în satul Valea Poieni, unde femeia ar fi aprins resturi vegetale pentru igienizarea terenului. La un moment dat, focul a scăpat de sub control, iar în încercarea de a-și proteja gospodăria, aceasta s-a dezechilibrat și a căzut în zona focarului.
IPJ Alba transmite printr-un comunicat că, primăvara, mai ales la sat, aduce cu sine ,,igienizarea” terenurilor, o activitate care poate avea repercusiuni grave, așa cum a avut și ieri, 11 martie 2025, când liniștea satului Valea Poieni a fost tulburată de un eveniment grav.
Totul a pornit de la o scânteie și câteva resturi vegetale. O femeie, în vârstă de 67 de ani, din localitatea Râmeț, a aprins focul în curtea proprie, însă natura a avut alte planuri.
Focul s-a extins la vegetația limitrofă imobilului. În fața pericolului care îi amenința locuința, femeia a încercat să lupte, să-și salveze gospodăria, însă s-a dezechilibrat și a căzut în zona focarului.
Alertate prin SNUAU 112, echipajele de salvare au ajuns la fața locului și au găsit-o pe femeie cu leziuni corporale severe: arsuri la nivelul feței și la nivelul membrelor superioare.
Din cauza rănilor, femeia a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.
Pentru noi, incidentul nu se încheie odată cu plecarea echipajului medical. Polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au demarat o anchetă riguroasă la fața locului, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.
Consecințele unei curățenii de primăvară, în acest caz:
- Leziuni corporale grave și lupta pentru viață;
- Un dosar penal.
Vă reamintim faptul că incendierea vegetației uscate este strict interzisă, iar persoanele care provoacă astfel de incendii riscă sancțiuni contravenționale sau dosare penale și pierderea subvențiilor APIA.
