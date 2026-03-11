UPDATE | INCENDIU de vegetație uscată în comuna Râmeț: O femeie prezintă arsuri de gradul 2 și 3 la nivelul corpului. A fost solicitat elicopter SMURD

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit miercuri după-masa, în jurul orei 15.00, în comuna Râmeț. O femeie ar fi suferit arsuri.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în satul Valea Poienii, comuna Râmeț.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la vegetația uscată, posibil o femeie cu arsuri.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și SVSU Râmeț.

UPDATE ISU Alba:

Echipajul SMURD ajuns la locul producerii incendiului asistă o persoană de sex feminin care prezintă arsuri de grad 2 și 3 la nivelul corpului, conștientă.

A fost solicitat elicopterul SMURD Tg. Mureș.

UPDATE ISU Alba, ora 16.02:

Incendiul se manifest[ pe mai multe focare. La evaluarea preliminară suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 5 hectare.

Se intervine pentru limitarea propagării incendiului și stingerea acestuia.

