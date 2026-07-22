Șoferiță de 34 de ani, din Alba, implicată într-un accident în Sibiu. Un mopedist de 30 de ani a ajuns la spital
Șoferiță de 34 de ani, din Alba, implicată într-un accident în Sibiu. Un mopedist de 30 de ani a ajuns la spital
Un accident de circulație s-a produs miercuri pe Calea Dumbrăvii, din municipiul Sibiu. În evenimentul rutier a fost implicată și o șoferiță din Alba.
Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a rezultat că, în timp ce se afla staționată pe Calea Dumbrăvii, o sibiancă în vârstă de 46 de ani nu s-ar fi asigurat la deschiderea portierei autoturismului, acroșând un scuter care se deplasa pe Calea Dumbrăvii, spre Bulevardul Mihai Viteazu, condus de un cetățean străin, în vârstă de 30 de ani.
În urma impactului, mopedul a fost proiectat într-un autoturism care circula în aceeași direcție, condus de o altă femeie în vârstă de 34 ani, din județul Alba.
Echipajele SMURD sosite la fața locului au acordat asistență medicală unui bărbat în vârstă de 30 de ani, care conducea o motocicletă. Aceasta a suferit un traumatism la mână și multiple escoriații. A fost transportat la UPU Sibiu conștient.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.
Traficul rutier în acest moment se desfășoară normal, fără restricții de circulație.
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