Curier Județean

Șoferiță de 34 de ani, din Alba, implicată într-un accident în Sibiu. Un mopedist de 30 de ani a ajuns la spital

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

De

Șoferiță de 34 de ani, din Alba, implicată într-un accident în Sibiu. Un mopedist de 30 de ani a ajuns la spital

Un accident de circulație s-a produs miercuri pe Calea Dumbrăvii, din municipiul Sibiu. În evenimentul rutier a fost implicată și o șoferiță din Alba.

Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a rezultat că, în timp ce se afla staționată pe Calea Dumbrăvii, o sibiancă în vârstă de 46 de ani nu s-ar fi asigurat la deschiderea portierei autoturismului, acroșând un scuter care se deplasa pe Calea Dumbrăvii, spre Bulevardul Mihai Viteazu, condus de un cetățean străin, în vârstă de 30 de ani.

În urma impactului, mopedul a fost proiectat într-un autoturism care circula în aceeași direcție, condus de o altă femeie în vârstă de 34 ani, din județul Alba.

Echipajele SMURD sosite la fața locului au acordat asistență medicală unui bărbat în vârstă de 30 de ani, care conducea o motocicletă. Aceasta a suferit un traumatism la mână și multiple escoriații. A fost transportat la UPU Sibiu conștient.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.

Traficul rutier în acest moment se desfășoară normal, fără restricții de circulație.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

22 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de secunde

în

22 iulie 2026

De

22 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează miercuri, 22 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Albaiulian de 49 de ani, cu dosar penal: A fost prins de polițiști prin Partoș, la volanul unei mașini cu numere care aparțineau altui autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

în

22 iulie 2026

De

Albaiulian de 49 de ani, cu dosar penal: A fost prins de polițiști prin Partoș, la volanul unei mașini cu numere care aparțineau altui autoturism Un albaiulian de 49 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști, prin Partoș, la volanul unei mașini cu numere care aparțineau altui autoturism. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Localnic de 65 de ani, din Cetea, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis de conducere, la volanul unui tractor cu remorcă neînmatriculată

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

22 iulie 2026

De

Localnic de 65 de ani, din Cetea, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis de conducere, la volanul unui tractor cu remorcă neînmatriculată Un localnic de 65 de ani, din Cetea, este cercetat de polițiști după ce fost prins fără permis de conducere, la volanul unui tractor cu remorcă neînmatriculată. Potrivit IPJ Alba, la […]

Citește mai mult