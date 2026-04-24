Vârstnic din Blandiana, ÎNȘELAT de un bărbat din Arad: I-ar fi cerut 8.200 de lei pentru lucrări la sistemul pluvial al casei

Un bărbat de 46 de ani, din Arad, a fost reținut de polițiștii din Blandiana, fiind cercetat pentru înșelăciune, după ce ar fi profitat de un vârstnic de 79 de ani și i-ar fi cerut 8.200 de lei pentru lucrări la sistemul pluvial al casei.

Conform IPJ Alba, la data de 23 aprilie 2026, polițiștii Postului de Poliție Blandiana au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Arad, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 7 aprilie 2026, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul unui bărbat, în vârstă de 79 de ani, din comuna Blandiana și profitând de vârsta înaintată a acestuia, dar și de faptul că se afla singur în locuință, l-ar fi dus în eroare, prin aceea că i-ar fi propus înlocuirea sistemului pluvial al casei, pentru suma de 150 de lei/ metrul liniar.

Ulterior, la finalizarea lucrărilor, bărbatul de 46 de ani, i-ar fi solicitat vârstnicului suma de 8.200 de lei, o sumă mult mai mare decât cea reală, acesta din urmă înmânându-i suma de 7.000 de lei.

În cursul zilei de azi, 24 aprilie 2026, bărbatul de 46 de ani, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

Curier Județean

VIDEO | Polițiștii din Blaj, acțiune în mai multe comune din județul Alba: Zeci de persoane duse la sediul unității de poliție și amenzi de peste 17.000 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

în

24 aprilie 2026

De

Polițiștii din Blaj, acțiune în mai multe comune din județul Alba: Zeci de persoane duse la sediul unității de poliție și amenzi de peste 17.000 de lei Pe raza comunelor Valea Lungă, Cenade, Cergău și Roșia de Secaș, polițiștii din Blaj au desfășurat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de siguranță și […]

Citește mai mult

Curier Județean

Municipiul Aiud desfășoară procedura de închiriere a patru parcele de păşune: Condițiile de participare și documentele necesare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

24 aprilie 2026

De

Municipiul Aiud desfășoară procedura de închiriere a patru parcele de păşune: Condițiile de participare și documentele necesare Municipiul Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în baza prevederilor O.U.G nr. 34/2013, desfășoară procedura de închiriere a unui număr de patru parcele de păşune proprietatea municipiului Aiud, identificate după cum urmează: Parcela […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Unirea, REȚINUT după ce a distrus mai multe parcele de lucernă: Este acuzat că a provocat un prejudiciu de 1.700 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 28 de minute

în

24 aprilie 2026

De

Bărbat din Unirea, REȚINUT după ce a distrus mai multe parcele de lucernă: Este acuzat că a provocat un prejudiciu de 1.700 de lei Un bărbat din Unirea, de 52 de ani, a fost reținut după ce ar fi provocat distrugeri ale unor parcele de lucernă, fiind cauzat un prejudiciu de 1.700 de lei. Potrivit […]

Citește mai mult