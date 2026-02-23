Variante sănătoase în Postul Paștelui care țin locul cărnii, ouălor și laptelui: „Organismul să aibă toate elementele necesare funcționării optime”. Recomandările DSP Sibiu

În contextul începerii Postului Paștelui, perioadă care se va încheia în 11 aprilie, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sibiu atrag atenția asupra importanței unei alimentații echilibrate.

Specialiștii recomandă ca, în ciuda excluderii produselor de origine animală (carne, lactate și ouă) meniul zilnic să rămână diversificat și adaptat nevoilor nutriționale ale organismului.

„Postul nu înseamnă cură cu pâine și zacuscă! Echilibrul nutrițional presupune consumul variat de alimente, în așa fel încât, chiar și în lipsa lactatelor, ouălor și cărnii, organismul să aibă toate elementele necesare funcționării optime”, atrage atenția DSP Sibiu.

Specialiștii precizează că proteinele sunt esențiale pentru mușchi, se pot obține și din fasole, mazăre, linte, năut sau tofu.

Grăsimile sănătoase care sunt importante pentru funcționarea creierului se pot obține din avocado, nuci, semințe de in ori susan, dar și din ulei de măsline.

În ceea ce privește fibrele și vitaminele, specialiștii DSP Sibiu recomandă consumul de verdețuri, legume proaspete, rădăcinoase – precum morcovul, țelina, păstârnacul, sfecla sau ridichile – dar și fructele, potrivit Mediafax.

„Postul trebuie să fie un dar de vindecare pentru trup și suflet, nu o pedeapsă autoimpusă. Tocmai de aceea el este recomandat cu moderație în cazul copiilor, unde necesarul alimentar trebuie să fie extrem de variat pentru a asigura creșterea, dar și în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni medicale cronice și unde echilibrul alimentar este esențial”, a declarat dr. Simona Berariu, sefa Compartimentului de Evaluarea și Promovarea Sănătății din cadrul DSP Sibiu.

Medicul atrage atenția că, în cazul în care apar senzații de amețeală, oboseală sau slăbiciune, cei care postesc ar trebui să schimbe meniul alimentar astfel încât să organismul să aibă parte de nutrienții necesari, pentru a evita agravarea problemelor de sănătate, pentru a nu se ajunge la internarea în spital, mai notează sursa citată.

„Atunci când postim este vital să ne ascultăm corpul și să înțelegem că dacă în această perioadă în loc să ne simțim mai vioi, mai ușori, ne simțim mai obosiți, cu stări de amețeală sau slăbiciune extremă, e cazul să reevaluăm meniurile și să oferim organismului nutrienții necesari, astfel încât să ne bucurăm de beneficiile resetului alimentar fără a ajunge pe patul de spital”, a declarat medicul.

