Valentin Sinescu, noul antrenor principal al Unirii Alba Iulia | “Alb-negrii” intră pe mâna “Profesorului”

Valentin Sinescu (57 de ani) este noul antrenor principal al Unirii Alba Iulia, acesta fiind aşteptat să conducă antrenamentul “alb-negrilor” de miercuri după-amiaza, când este prevăzută reunirea lotului.

Chiar dacă este la curent cu problemele financiare ce apasă formaţia albaiuliană, Sinescu vrea să i se alăture lui Mihai Dăscălescu, cei doi având o relaţie bună din perioada în care actualul oficial unirist era jucător al Astrei Ploieşti pregătită de tehnicianul originar din Ploieşti, conlucrând doi ani şi jumătate. Aceasta este explicaţia acceptării propunerii, cel puţin la nivel verbal, în condiţiile în care Unirea Alba Iulia este bântuită de probleme, majoritatea jucătorilor căutându-şi alte destinaţiii, sătui fiind de numeroasele restanţe acumulate (ultimul exemplu, portarul Rareş Sporea, ce a semnat cu Flacăra Horezu).

“Profesorul”, aşa cum este cunoscut în lumea fotbalului, este la curent cu criza traversată de gruparea albaiuliană, punctând tranşant: “dacă lucrurile decurg normal şi Galatasaray îl înregimentează pe Stanciu, miercuri sunt la antrenament”.

NA. Discuția telefonică a avut loc vineri după-amiaza, iar acest articol a fost publicat în ediția tipărită a ziarului Unirea de luni, 12 iulie.

Nu este prima dată când numele lui Sinescu a fost pomenit în fotbalul albaiulian, precedentul episod fiind în martie 2019, când Bicheşi intenţiona să plece dacă nu câştiga jocul cu Deva (şi în toamna trecută s-a mai pus problema înaintea disputei Industria Galda – Unirea Alba Iulia 1-2).

Posesor al licenţei Pro, Valentin Sinescu (foto, în centru) a lucrat în ultimii ani în cadrul FRF la Școala de Antrenori și a făcut parte și din staff-ul tehnic al naţionalelor Under 15 și Under 19. De altfel, în 2018 s-a aflat la Alba Iulia cu prilejul primelor cursuri pentru licenţa B susţinute în afara Capitalei, colaborând cu Alin Hancăş (foto, dreapta), iar de-a lungul vremii i-a avut elevii pe Mihai Manea, Gabriel Cotoară sau George Ţălnar.

*Dependenţă de plecarea lui Stanciu la Galatasaray

Este prima dată în ultimii 5 ani, de la revenirea în eşalonul terţ (la cerere), când gruparea din Cetatea Marii Uniri apelează la un antrenor din afara judeţului Alba, după ce pe banca tehnică au stat, pe rând, Radu Andone, Adorian Himcinschi, Adrian Bicheşi, Mihai Manea şi iarăşi Adrian Bicheşi (până în aprilie 2021).

“Cunosc contextul de la Alba Iulia. Sunt într-o discuţie de aproape doi ani de zile cu Mihai şi i-am promis că în momentul în care circumstanţele o impun o să îi vin alături. Este un om de fotbal, suntem pe acceaşi lungime de undă, dar totul este mediat de transferul lui Nicuşor Stanciu”, a mai declarat Sinescu, cel care în decembrie 2020 a fost aproape de a face parte din staff-ul tehnic al prim-divizionarei FC Argeş (în tandem cu Adrian Dulcea, mutare ce nu s-a mai materializat).

“Sunt ancorat în realităţile fotbalului românesc. Sunt datorii la club şi este foarte greu să impui un standard profesionist unui grup măcinat de probleme financiare. Personal am mai trecut printr-un episod morbid la Piteşti (n.a. – 2014 cu SCM Piteşti, Liga a 3-a), când am adus 10.000 de euro de acasă. Am făcut infarct şi nu mai pot să mă expun să repet ecuaţia de la Piteşti. Asta după ce am fost dat afară de la Astra, după două decenii de activitate, de pe locul 2 în Liga 1, pentru că nu am vrut să fac o schimbare indicată de patron”, a mai adăugat Sinescu, ce a mai pregătit formaţii precum FCM Câmpina, SCM Pitești, Unirea Dej, CSM Sighetu Marmației.

Debutul său la ultima echipă de club unde a activat, în Mamamureş, s-a produs în noiembrie 2015, cu o remiză acasă, scor 1-1, cu Industria Galda de Jos (antrenor Paul Ciucă). Un mandat scurt, întrucât pretendenta la promovare s-a retras din campionat, în aprilie 2016, după o serie de rezultate nesatisfăcătoare!

*”Nu vin la căpătuială, sau la o baie de nepăsare”

“Nu vin la Alba Iulia la o baie de nepăsare, dar nici să mă căpătuiesc, vreau să revigorăm fotbalul într-o urbe ce merită cel puţin Liga a 2-a. Nu vreau decât atât: normalitate şi un climat care să-mi permită să muncesc pentru ca Alba Iulia să se bată cu şanse la promovare”, a adăugat Valentin Sinescu, personaj considerat,pe când era la Astra Giurgiu, o apariţie atipică în fotbalul mioritic. datorită discursului.

“Am foarte mulţi ani în fotbal ca să mai fiu păcălit de iluzii. Noi avem nevoie de transferul lui Stanciu şi de timp. Dacă ar fi existat siguranţă, aş fi putut să angajez discuţii cu anumiţi jucători. I-am promis lui Mihai Dăscălescu că o îl ajut, în speranţa că, prin rezultatele reuşite comunitatea se va ralia efortului nostru. În primă fază să ne propunem o calificare în play-off”, a încheiat Sinescu.

*Discurs elevat

Sinescu a jucat pentru Astra la începutul anilor ’90 şi a debutat ca antrenor secund al acestei formaţii în 1993, fiind în staff-ul lui Gabi Stan la promovarea din 1998 în Liga 1 (Mihai Dăscălescu, în lot). De-a lungul carierei, le-a fost secund lui Gabriel Stan, Vasile Simionaş, Marian Bondrea, Gheorghe Mulţescu, Florin Marin, Costică Ştefănescu, Tibor Selymeş, Marius Şumudică, Mircea Rednic sau Bogdan Stelea, activând la echipe de tradiție precum Petrolul Ploieşti (2015, în Liga 1), Astra Giurgiu, ASA Târgu Mureș și Oțelul Galați. Este recunoscut şi apreciat în fotbal pentru ușurința cu care se exprimă și limbajul mult peste media tehnicienilor din primele eșaloane. În mandatul său din Liga 1 de la Astra Giurgiu, în 2013, l-a avut printre jucători pe Alexandru Giurgiu, actualul căpitan al Uniri Alba Iulia.