Val de praf saharian deasupra României, până la sfârșitul săptămânii: Ce efecte poate avea asupra sănătății. De ce apar „ploile murdare”

Un val de praf saharian ajunge în zilele următoare deasupra sudului României, adus de un ciclon de altitudine care intensifică transportul particulelor de nisip din nordul Africii spre Europa. Fenomenul va afecta mai multe regiuni ale continentului, inclusiv Peninsula Iberică, Italia, Peninsula Balcanică și, temporar, teritoriul României.
Un nor de praf saharian ajunge deasupra României
Potrivit meteorologilor, praful provenit din Sahara este ridicat la o altitudine de câțiva kilometri și transportat pe distanțe foarte mari de curenții atmosferici. În aceste condiții, cerul senin poate căpăta un aspect ușor lăptos sau încețoșat. În zonele unde concentrația particulelor este mai mare, nuanța cerului poate deveni chiar mai închisă, mai ales acolo unde se formează și nori de mare altitudine.
Unul dintre efectele vizibile ale acestui fenomen sunt apusurile spectaculoase. Concentrația ridicată de particule de praf din atmosferă filtrează lumina soarelui, ceea ce poate produce culori mai intense pe cer, în special nuanțe de roșu și portocaliu.
Totuși, fenomenul poate aduce și un efect mai puțin plăcut: așa-numitele „ploi murdare”. Acestea apar atunci când particulele de nisip din atmosferă sunt spălate de precipitații și ajung pe sol. În urma ploii, pe mașini, ferestre sau alte suprafețe rămâne un strat fin de murdărie de culoare galben-roșiatică. Potrivit prognozelor, acest fenomen ar putea fi observat mai ales joi, în anumite zone din centrul și sud-vestul țării.
Ce efecte poate avea asupra sănătății praful saharian?
Dincolo de aspectele vizuale, praful saharian poate avea și unele efecte asupra sănătății, mai ales pentru persoanele sensibile. Particulele foarte fine din aer pot irita căile respiratorii și pot agrava simptomele pentru cei care suferă de afecțiuni respiratorii, precum astmul sau bronșita. De asemenea, pot apărea iritații ale ochilor, senzație de uscăciune în gât sau episoade de tuse.
Persoanele cu alergii, copiii mici și vârstnicii sunt printre cei mai vulnerabili în astfel de situații. Specialiștii recomandă, în perioadele cu concentrații ridicate de praf în atmosferă, evitarea efortului fizic intens în aer liber și aerisirea locuinței în momentele în care nivelul particulelor este mai redus.
Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, cantitatea de praf care ajunge la nivelul solului în România este relativ mică și nu produce efecte grave asupra sănătății populației.
Meteorologii estimează că cerul va deveni mai limpede spre sfârșitul săptămânii, pe măsură ce circulația maselor de aer se va reorienta dinspre nord, dispersând particulele de praf. Totuși, specialiștii avertizează că episoade similare pot apărea și în perioada următoare, deoarece transportul de praf saharian spre Europa este un fenomen relativ frecvent în anumite condiții atmosferice.
