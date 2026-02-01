Val de concedieri în România: O companie globală care are o unitate și în Alba a confirmat planul de diponibilizări masive
Val de concedieri în România: O companie globală care are o unitate și în Alba a confirmat planul de disponibilizări masive
Bosch, companie globală care are o unitate și în județul Alba, la Blaj, a confirmat intențiile de a pune pe liber etapizat mii de angajați.
Operațiunea va fi aplicată treptat, până în 2030, anunță Profit.ro.
Bosch ar fi obținut în 2025 un profit operational de numai 1,7 miliarde de euro, semnificativ sub nivelul anilor anteriori.
Citește și: Concedieri MASIVE la fabrica Bosch din județul Cluj: Aproximativ 170 de posturi afectate. Oamenii vor primi pachete compensatorii
Cea mai afectată este divizia Bosch Mobility, unde compania se confruntă cu o presiune accentuată din partea concurenței furnizorilor chinezi, a explicat CEO-ul Bosch, Stefan Hartung. La acestea se adaugă tarifele din SUA, precum și investițiile masive, de ordinul miliardelor de euro, realizate în ultimii ani în e-mobilitate și conducere autonomă, domenii care nu generează încă profituri consistente.
Dificultăți sunt semnalate și în sectorul electrocasnicelor, unde Bosch reclamă o scădere a apetitului de cumpărare în rândul consumatorilor. Vânzările de frigidere, mașini de spălat și unelte de grădină au fost sub așteptări.
România se află printre țările afectate de planul global. Bosch a anunțat anterior că 510 dintre cei aproximativ 1.800 de angajați ai Bosch Global Business Services din Timișoara vor fi disponibilizați treptat, până în 2030. Posturile vizate sunt în special din servicii interne – contabilitate, administrativ, resurse umane și suport operațional.
Compania subliniază că reducerea personalului se va face preponderent prin automatizarea proceselor, nu prin relocarea activităților în alte țări.
„Scopul nostru este să realizăm aceste ajustări într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social, lucrând îndeaproape cu reprezentanții angajaților”, se arată într-un comunicat oficial Bosch.
La nivel mondial, Bosch Global Business Services intenționează să reducă aproximativ 3.400 de locuri de muncă până în 2030, ca parte a unui proces mai amplu de eficientizare. Ajustările din Germania sunt incluse într-un plan mai larg, anunțat anterior, care vizează circa 13.000 de posturi.
Anterior, grupul german a anunțat restructurări importante și la fabrica Bosch din Jucu, județul Cluj, unde aproximativ 170 de posturi urmează să fie desființate până la sfârșitul anului 2025, dintr-un total de circa 3.300 de angajați. Cele mai afectate sunt pozițiile din zona de producție, în special șefi de schimb, șefi de linie și tehnicieni.
