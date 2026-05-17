FOTO: Reprezentanții TC Sun Alba Iulia, rezultate de apreciat la Cupa Panalim Sibiu, concurs de Tenis 10

Dan HENEGAR

Reprezentanții TC Sun Alba Iulia au reușit rezultate de apreciat la Cupa Panalim Sibiu, concurs de Tenis 10

Sportivii din Cetatea Marii Uniri au participat, unii pentru prima dată, la un concurs oficial de Tenis 10, Cupa Panalim din Sibiu, la categoriile roșu și portocaliu și galben, Georgia Moc clasându-se pe primul lic, iar Sabin Petru Suărășan – pe locul secund

.Cu emoții mari, entuziasm și mult curaj, au intrat pe teren și au reprezentat cu bucurie clubul din Cetatea Marii Uniri micuți tenismeni. La categoria roșu au participat: Eva Botar, Eva Furdui, Georgia Moc.

La categoria portocaliu: Elena Ghenescu, Irenne Poptean

La categoria galben: Suărașan Sabin Petru

O felicităm în mod special pe Georgia Moc, care a reușit să aducă acasă locul 1. La categoria galben îl felicităm pe Suărașan Sabin Petru care a obținut locul 2. Suntem mândri de fiecare dintre ei. Dincolo de rezultate, cel mai important pas a fost făcut: au avut curajul să intre pe teren, să lupte pentru fiecare punct și să trăiască experiența unui concurs oficial.

Felicitări copiilor, părinților și antrenorilor pentru susținere, implicare și încredere! Acesta este doar începutul„, a transmis Cristina Moldovan, reprezentantul TC Sun Alba Iulia

foto: TC Sun Alba Iulia

LPS Sebeș, a noua victorie a anului la Under 19 | Rareș Stanciu, gol pentru CSM Unirea Alba Iulia

17 mai 2026

LPS Sebeș, a noua victorie a anului la Under 19 | Rareș Stanciu, fratele internaționalului român Nicolae Stanciu, gol pentru CSM Unirea Alba Iulia! LPS Sebeș a repurtat a noua victorie din tot atâtea meciuri la Under 19, un record stabilit de elevii lui Doru Oancea. În etapa 24 din Seria 8 a campionatelor Under […]

CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Gherla, în Superliga feminină | Vine derby-ul cu Gloria Bistrița, la Micești

17 mai 2026

CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Gherla, în Superliga feminină | Vine derby-ul cu Gloria Bistrița, la Micești, duminică, 24 mai CSM Unirea Alba Iulia a învins în deplasare, scor 2-1 (2-1), pe Atletic Olimpia Gherla, într-o partidă contând pentru etapa a zecea a Superligii feminine. Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, victorie la „masa […]

FOTO: LPS CSU Alba Iulia, locul 7 la turneul final Under 16 la baschet feminin | Constanță la nivel național pentru formația pregătită de Valentin Urian

17 mai 2026

LPS CSU Alba Iulia, locul 7 la turneul final Under 16 la baschet feminin. Constanță la nivel național pentru formația pregătită de Valentin Urian  LPS CSU Alba Iulia a terminat pe  locul 7 la turneul final Under 16 la baschet feminin, ultima competiție națională a stagiunii curente Citește și: FOTO: LPS CSU Alba Iulia, o nouă […]

