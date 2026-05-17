FOTO: Reprezentanții TC Sun Alba Iulia, rezultate de apreciat la Cupa Panalim Sibiu, concurs de Tenis 10
Reprezentanții TC Sun Alba Iulia au reușit rezultate de apreciat la Cupa Panalim Sibiu, concurs de Tenis 10
Sportivii din Cetatea Marii Uniri au participat, unii pentru prima dată, la un concurs oficial de Tenis 10, Cupa Panalim din Sibiu, la categoriile roșu și portocaliu și galben, Georgia Moc clasându-se pe primul lic, iar Sabin Petru Suărășan – pe locul secund
.Cu emoții mari, entuziasm și mult curaj, au intrat pe teren și au reprezentat cu bucurie clubul din Cetatea Marii Uniri micuți tenismeni. La categoria roșu au participat: Eva Botar, Eva Furdui, Georgia Moc.
La categoria portocaliu: Elena Ghenescu, Irenne Poptean
La categoria galben: Suărașan Sabin Petru
„O felicităm în mod special pe Georgia Moc, care a reușit să aducă acasă locul 1. La categoria galben îl felicităm pe Suărașan Sabin Petru care a obținut locul 2. Suntem mândri de fiecare dintre ei. Dincolo de rezultate, cel mai important pas a fost făcut: au avut curajul să intre pe teren, să lupte pentru fiecare punct și să trăiască experiența unui concurs oficial.
Felicitări copiilor, părinților și antrenorilor pentru susținere, implicare și încredere! Acesta este doar începutul„, a transmis Cristina Moldovan, reprezentantul TC Sun Alba Iulia
foto: TC Sun Alba Iulia
