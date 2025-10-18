Concedieri MASIVE la fabrica Bosch din județul Cluj: Aproximativ 170 de posturi afectate. Oamenii vor primi pachete compensatorii

Fabrica Bosch din Jucu, județul Cluj, una dintre cele mai mari investiții germane din România, trece în această perioadă printr-un amplu proces de restructurare, ceea ce înseamnă că aproximativ 170 de posturi vor fi desființate până la sfârșitul anului 2025.

Cele mai afectate poziții sunt cele de șefi de schimb, șefi de linie și tehnicieni, în special din zona de producție, potrivit informațiilor confirmate oficial.

Angajații au fost primii informați despre măsuri, iar reprezentanții lor au fost implicați încă din faza de planificare. Cei afectați vor trece printr-o evaluare internă, în urma căreia compania va stabili, în mod transparent, posturile care vor fi desființate. De asemenea, toți angajații disponibilizați vor primi pachete compensatorii și vor avea posibilitatea de a fi relocați în alte departamente sau unități ale grupului,

În Cluj, Bosch are în prezent aproximativ 3300 de angajați la unitatea sa de producție. Fabrica a fost înființată în 2013 și produce unități electronice de control pentru asistența la condus, siguranța traficului și confort, precum și pentru îmbunătățirea experienței de condus. Vestea vine la doar câteva zile după ce și grupul ZF a confirmat restrângere activității din România.

Anunțul concedierilor de la Bosch a fost făcut inițiat de platforma Hacking Work

Reprezentanții Bosch au confirmat pentru Economedia această informație și au transmis o serie de explicații de context.

„Dezvoltarea afacerii Bosch este îngreunată de o economie globală slăbită și de o piață auto stagnantă. Având în vedere evoluția pieței, ne așteptăm în continuare la o scădere a producției de vehicule și la intensificarea semnificativă a concurenței. Bosch a lucrat continuu la ajustări structurale și de portofoliu pentru a-și asigura competitivitatea și viabilitatea viitoare. În acest scop, revizuim continuu structura activităților noastre pentru a reduce costurile oriunde este posibil – fie în structuri, portofoliu sau personal, iar acest lucru se aplică la nivel mondial”, au transmis reprezentanții Bosch.

„Piața de electronice auto este puternic influențată de preț, în special pentru unitățile electronice de control (ECU) și datorită apariției noilor furnizori de pe piață. În plus, lanțul valoric se schimbă. Astăzi, producătorii de vehicule preferă să-și definească singuri arhitecturile electrice/electronice (E/E) și să solicite producerea hardware-ului la costuri foarte eficiente de către producători contractuali din afara industriei.

Acest lucru creează provocări economice majore pentru furnizorii de sisteme precum Bosch, care anterior au integrat dezvoltarea și producția de ECU pentru producătorii de vehicule. Divizia Bosch Mobility Electronics trebuie să se adapteze la schimbările structurale în dezvoltarea și producția de ECU și să se poziționeze competitiv”, se mai arată în răspunsul companiei.

Scădere de angajați în 2024

Gigantul german Bosch, cu o prezență puternică în România, se confruntă cu dificultăți, pe o piață auto care trece printr-o perioadă turbulentă. Furnizorul german de tehnologii și servicii Bosch a încheiat anul fiscal 2024 cu vânzări consolidate de 2,6 miliarde de lei (529,5 milioane de euro) în România, conform datelor recent anunțate, înregistrând o creștere de 2,6%, „în ciuda condițiilor dificile ale pieței”.

Bosch a mai anunțat că a investit în 2024 aproximativ 246 de milioane de lei (50 de milioane de euro) în România, în principal pentru dezvoltarea fabricilor sale de la Cluj și Blaj, precum și în R&D.

Numărul de angajați din cadrul Bosch în România a scăzut însă cu 1,9% față de anul precedent (mai puțin cu aproximativ 200 de angajați) și a ajuns, la 31 decembrie 2024, la 10.320.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI