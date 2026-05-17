VIDEO | Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății Alba Carolina

Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății Alba Carolina

Târgul ONG-urilor de la Alba Iulia are loc duminică, 17 mai 2026, în Șanțurile Cetății, într-un eveniment la care sunt prezente organizații locale și nu numai.

Organizatorii evenimentului, Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026, au transmis că doritorii pot veni să afle ce înseamnă și cum se face voluntariatul. Mai mult decât atât, între orele 15 și 20, pot discuta cu oamenii din spatele proiectelor și să afle despre oportunități prin care pot ajuta comunitatea.

,,Dacă ai fost vreodată curios/curioasă cum poți să te implici în Alba Iulia, ce ONG-uri activează în oraș sau ce înseamnă, de fapt, voluntariatul, acesta e momentul perfect să afli.

Te așteptăm între 15:00 și 20:00, în Șanțurile Cetății, pe aleea dintre La Vizitiu și Gothic, să cunoști organizațiile locale, oamenii din spatele proiectelor și oportunitățile prin care poți contribui și tu la comunitate.

Nu trebuie să ai experiență, nu trebuie să vii cu un plan. Vino doar cu chef de descoperit oameni faini și idei bune.”, se arată într-o postare publicată de Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026.

Evenimentul face parte din Săptămâna Națională a Voluntariatului, o săptămână în care celebrăm energia, implicarea și oamenii care fac lucrurile să se întâmple.

