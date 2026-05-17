Ştirea zilei

VIDEO | Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății Alba Carolina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății Alba Carolina

Târgul ONG-urilor de la Alba Iulia are loc duminică, 17 mai 2026, în Șanțurile Cetății, într-un eveniment la care sunt prezente organizații locale și nu numai.

Organizatorii evenimentului, Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026, au transmis că doritorii pot veni să afle ce înseamnă și cum se face voluntariatul. Mai mult decât atât, între orele 15 și 20, pot discuta cu oamenii din spatele proiectelor și să afle despre oportunități prin care pot ajuta comunitatea.

,,Dacă ai fost vreodată curios/curioasă cum poți să te implici în Alba Iulia, ce ONG-uri activează în oraș sau ce înseamnă, de fapt, voluntariatul, acesta e momentul perfect să afli.

Te așteptăm între 15:00 și 20:00, în Șanțurile Cetății, pe aleea dintre La Vizitiu și Gothic, să cunoști organizațiile locale, oamenii din spatele proiectelor și oportunitățile prin care poți contribui și tu la comunitate.

Nu trebuie să ai experiență, nu trebuie să vii cu un plan. Vino doar cu chef de descoperit oameni faini și idei bune.”, se arată într-o postare publicată de Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026.

Evenimentul face parte din Săptămâna Națională a Voluntariatului, o săptămână în care celebrăm energia, implicarea și oamenii care fac lucrurile să se întâmple.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Păpuși și marionete gigant la Alba Mall: Momente inedite în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

17 mai 2026

De

Păpuși și marionete gigant la Alba Mall: Momente inedite în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026 În cadrul Festivalului Internațional de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, Teatrul pe roți Arad și Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca au adus momente inedite și pline de voie-bună pentru albaiulieni. Teatrul pe roți Arad a adus în fața […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Mii de gulguțe aprinse în Cetatea Alba Carolina la ,,Festivalul Luminii” 2026: Zona istorică din Alba Iulia, transformată într-un tărâm de basm

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de ore

în

16 mai 2026

De

Mii de gulguțe aprinse în cetatea Alba Carolina la ,,Festivalul Luminii” 2026: Zona istorică din Alba Iulia, transformată într-un tărâm de basm  Festivalul Luminii a revenit la Alba Iulia, după o pauză de 3 ani. Evenimentul a avut loc în Parcul Unirii, unde pregătirile pentru seara magică au început de la ora 18:00. Mii de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Procesul medicului Adrian Ienea, din Sebeș, trimis în judecată pentru 9 acte de luare de mită, poate începe: Decizie la Tribunalul Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de ore

în

16 mai 2026

De

Procesul medicului Adrian Ienea, din Sebeș, trimis în judecată pentru 9 acte de luare de mită, poate începe: Decizie la Tribunalul Alba Tribunalul Alba a dispus, vineri, 15 mai 2026, începerea judecății în dosarul medicului Adrian Ienea, din Sebeș, acuzat că ar fi primit în mod repetat bani de la pacienți pentru emiterea sau prelungirea […]

Citește mai mult