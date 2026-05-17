Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Componenta integrală a planului de selecție a administratorilor
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Componenta integrală a planului de selecție a administratorilor
Primăria Alba Iulia a publicat, joi, 14 mai 2026 un anunț privind componenta integrală a planului de selecție a administratorilor Societății „Alba Iulia Transport Local SRL”, noua companie de transport a administrației locale.
Anunțul poate fi văzut AICI.
Procedura de selecție a administratorilor societății Alba Iulia Transport Local SRL a fost demarată după înființarea companiei de transport a municipalității. Consiliul Local Alba Iulia a aprobat în 26 noiembrie 2025 înființarea societății prin HCL nr. 363/2025, actul constitutiv prevăzând numirea unor administratori provizorii până la organizarea selecției conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Ulterior, în 9 decembrie 2025, statutul societății a fost modificat și completat prin HCL nr. 395/2025, iar în 18 decembrie 2025 societatea a fost înmatriculată oficial la Registrul Comerțului.
După înregistrarea companiei, autoritatea locală a trebuit să declanșeze procedura legală de selecție a administratorilor. Astfel, în ședința din 17 februarie 2026, Consiliul Local Alba Iulia a aprobat inițierea procedurii de selecție și nominalizare pentru trei administratori ai societății, cu mandate de patru ani, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și ale HG 639/2023. În continuarea demersurilor administrative, în 26 februarie 2026 au fost promovate proiectele privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.
Un nou pas a fost făcut în 17 martie 2026, când Primăria Alba Iulia a publicat componenta inițială a planului de selecție și scrisoarea de așteptări adresată viitorilor administratori ai companiei. La acel moment, conducerea provizorie era asigurată de Marius Opincariu, Flaviu Buta și Eliza Bogdan, urmând ca administratorii selectați prin procedură competitivă să exercite mandate complete de patru ani.
Procedura a generat și reacții din partea actualului operator de transport public, Societatea de Transport Public SA (STP), care în perioada martie–aprilie 2026 a formulat o plângere prealabilă împotriva hotărârii Consiliului Local privind declanșarea selecției administratorilor. Administrația locală a respins însă solicitarea STP, iar în ședința Consiliului Local din 15 aprilie 2026 s-a decis continuarea procedurii.
Primarul Gabriel Pleșa a susținut atunci că toate demersurile sunt realizate în conformitate cu legislația în vigoare și că noua societate de transport urmează să devină operațională după expirarea contractului actual de delegare a serviciului de transport public.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări
INCENDIU pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe șoșeaua de centură din municipiu, astăzi, 17 mai 2026. Din primele informații disponibile este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba […]
INCENDIU în comuna Cetatea de Baltă. Acoperișul unei case din Tătârlaua, cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU în comuna Cetatea de Baltă. Acoperișul unei case din Tătârlaua, cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Blaj Pompierii din Blaj și Detașamentul Târnăveni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case din satul Tătârlaua, comuna Cetatea de Baltă. Conform ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine in cooperare cu Detașamentul de pompieri […]
FOTO | Alice Miruna Todericiu, de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, performanță la Festivalul – Concurs de Artă Sacră ‘Magnificat’: A obținut Premiul III
Alice Miruna Todericiu, de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, performanță la Festivalul – Concurs de Artă Sacră ‘Magnificat’: A obținut Premiul III Alice Miruna Todericiu, de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, a reușit să obțină Premiul III la Festivalul – Concurs de Artă Sacră ‘Magnificat’. Eleva din Alba a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre piața imobiliară din România: Vânzările de apartamente noi au scăzut cu 76%
Radu Georgescu, despre piața imobiliară din România: Vânzările de apartamente noi au scăzut cu 76% Economistul Radu Georgescu avertizează că...
FOTO | Un român, coautor al piesei ,,Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision. Artista Dara a explicat mesajul piesei
Un român, coautor al piesei ,,Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision. Artista Dara a explicat mesajul piesei Bulgaria a câștigat cea de-a...
Știrea Zilei
VIDEO | Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății Alba Carolina
Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății...
VIDEO | Păpuși și marionete gigant la Alba Mall: Momente inedite în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026
Păpuși și marionete gigant la Alba Mall: Momente inedite în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026 În cadrul Festivalului...
Curier Județean
INCENDIU pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări
INCENDIU pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări Pompierii din Alba Iulia intervin...
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Componenta integrală a planului de selecție a administratorilor
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Componenta integrală a planului de selecție a administratorilor Primăria Alba Iulia a...
Politică Administrație
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Opinii Comentarii
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români Cuviosul Teodor...