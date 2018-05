VakifBank Istanbul – Volei Alba Blaj 3-0 în finala Champions League | VakifBank și-a păstrat trofeul, Blajul rămâne cu medaliile de argint și satisfacția finalei

VakifBank Istanbul este noua și vechea campioană a Europei, echipa turcă reușind să câștige Final Four-ul Champions League de la București, după 3-0 (25-17, 25-11, 25-17) cu Volei Alba Blaj, echipă ce a scris istorie pentru România prin calificarea în ultimul act.

Echipa lui Giudetti, cea mai puternică a Europei, și-a dovedit superioritatea în ultimul act, câștigând al doilea titlu european la rând și ajungând la 4 cupe ale Ligii Campionilor. Volei Alba Blaj, revelația voleibalistică a acestei stagiuni europene, rămâen cu satisfacția că a jucat finala, câștigând medaliile de argint. “Real Madrid” al voleiului feminin european s-a dovedit mult prea puternică pentru “mândria Albei”, ce rămâne cu satisfacția calificării în ultimul act și a medaliilor de argint. Galeria Blajului a reușit iarăși o sărbătoare în Sala “Polivalentă”, la finală asistând peste 4500 de spectatori, dar Zhu Ting, Milena Rasici și Kirdar Gozde și-au arătat clasa mondială.

*Al treilea set 17-25

Volei Alba Blaj are o tresărire de orgoliu și joacă altceva în startul setului al treilea în care a condus cu 3-0, 4-2 și 5-3, punct făcut de Nneka. Salaoru fce un as, Koleva scate un bloc-out și la primul time-out al setului este 8-4 pentru Blaj! Scorul se strânge Zhu Ting își intră în rol și este egalitate la 9. Meciul devine echilibrat, Salaoru egalează la 11, dar VakifBank își reglează tirul și ajunge la 16-11 (as Gozde). VakifBank s-a dezlănțuit, scorul este 20-13, campioana este foarte aproape să îți păstreze coroana. La 23-14, turcii au declanșat sărbătoarea în tribune, ecipa având 8 mingi de titlu european

*Al doilea set 11-25

VakifBank domină meciul și începe în forță și al doilea set, în care are 6-1 și 8-3.Campioana este la un nivel superior adversarei, care nu rezistă asaltului, scorul căpătând proporții drastice 20-9! Cleger este blocată, iar setul este unul la discreția trupei din Istanbul, 24-10

*Primul set 17-25

Campioana Europei începe fabulos și conduce cu 8-1, Blajul este copleșită de miza meciului. Totuși Blajul își revine și strânge trei puncte la rând, scorul fiind 10-4, fiecare punct al Blajului fiind ovaționat îndelung. Jocul place, dar Blajul nu reușește să se apropie prea mult: 10-16. Cea mai frumoasă minge este câștigată de Blaj, care ajunge la 12-17. Zakoc cere time-out la 13-19 în încercarea de a stopa adversarul. Milena Rasic reușește un as și se face 14-21. Zhu Ting face punct

Spectacol în deschiderea marii finale, pe lângă soldații romani care au păzit trofeul, spectatorii au întâmpinat prezentarea echipei din Blaj, într-o atmosferă electrizantă, mii de luminițe ale telefoanelor mobile din sală. Galeria Blajului este la înălțime, în sală fiind peste 4000 de spectatori.

Fenomenul Blajului continuă, „mândria Albei” trăind cel mai important moment al existenței începută acum 7 ani. Fetele lui Zakoc reprezintă cea mai mică localitate ajunsă în Final Four-ul Champions League, Blajul având numai 20.000 de locuitori. Totuși Blajul are inimă mare și, deși are cel mai mic buget dintre semifinalistele Champions League.

Foto, video: Tudor STAN