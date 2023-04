Vacanța școlară de Paște 2023, la final. Elevii se întorc miercuri la cursuri

14-20 mai 2023: Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, ediția a XVI-a, la Alba Iulia. Pavel Bartoș, printre invitați. PROGRAMUL

Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba organizează, în perioada 14 – 20 mai, Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, care ajunge anul acesta la cea de-a XVI-a ediție.

În programul festivalului, iubitorii de teatru vor avea ocazia de a se bucura, pe parcursul a șapte zile de festival, de spectacole de teatru, musical-uri, lansări de carte, expoziții, conferințe, concerte, ateliere de creație.

Așadar, începând cu 19 aprilie vă așteptăm la casieria Teatrului de Păpuși „Prichindel”, respectiv la casieria Casei de Cultură a Sindicatelor, de luni până vineri, între orele 9:00 și 14:00 sau online pe www.teatrulalba.ro și www.fitab.ro.

Prețul biletelor este de:

– 7 lei pentru copii și elevi;

– 15 lei pentru studenți și pensionari;

– 28 lei pentru adulți.

DUMINICĂ, 14 mai

11:00 AVENTURILE UNUI PRIETEN IMAGINAR, regia Mihai Dumitrescu

Teatrul de Animație Țăndărică București

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Studenților / 1h

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:30 DEPRAVATUL DIN GORGANI, de Doina Ruști

Lansare de carte

Art Cafe / 30 min.

16:00 CONEXIUNI

Atelier de scenografie

Coordonator: Alina Herescu

Sala festivă, Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia

16:00 PĂPUȘI ȘI OBIECTE

Atelier experimental de teatru de animație

Coordonatori: Soso și Nuți Dorobanțu

Sala Amfiteatru, Casa de Cultură a Studenților

16:00 DA – ȘI MERGI MAI DEPARTE

Atelier de improvizație pentru adolescenți

Coordonator: Ioan Ardelean

Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenților

17:00 MOTANUL ÎNCĂLȚAT, regia Cristian Nedea

Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 50 min.

18:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Vernisaj Expoziție de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor / 30 min.

18:30 OPERA DE TREI PARALE, regia Răzvan Mazilu

Teatrul Excelsior București

Musical / 16+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 50 min. (cu pauză)

LUNI, 15 mai

11:00 ROBIN HOOD, regia Geo Balint

Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Casa de Cultură a Studenților / 45 min.

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11:00 TEATRUL CA REZISTENȚĂ. Oameni de teatru în arhivele securității, de Cristina Modreanu

Lansare de carte și conferință

Sala Senatului a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia / 75 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

18:00 DOAMNE FEREŞTE!, regia Lia Bugnar

Teatrul Mic Bucureşti

Spectacol de teatru / 12+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 50 min.

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

20:00 FETE ȘI BĂIEȚI, regia Cristi Juncu

Teatrul Act București

Spectacol de teatru / 16+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 1h 30 min.

MARȚI, 16 mai

11:00 VRĂJITORUL DIN OZ, regia Dan Mirea

Teatrul pentru Copii și Tineret Gulliver Galați

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 60 min.

11:00 CIRCUL MICULUI DRAGON

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru copii / 3+

Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia / 40 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

17.00 ONCE UPON A TIME… TWO FEET, cu Verónica González

Teatro dei Piedi, Italia

Spectacol non-verbal pentru întreaga familie

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 1h

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:30 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Vernisaj Expoziție de schițe scenografice, realizată de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților / 30 min.

19.00 FIUL, regia Bobi Pricop

Teatrul Regina Maria Oradea, Trupa Iosif Vulcan

Spectacol de teatru / 13+

Casa de Cultură a Studenților / 2h 10 min.

MIERCURI, 17 mai

10:00, 11:00 CIRCUL MICULUI DRAGON

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru copii / 3+

Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 40 min.

11:00 [email protected]ȚĂ, regia Gabriela Lungu

Teatrul Municipal de Păpuși Guguță Chișinău

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Studenților / 45 min.

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:30 CUVÂNTUL ROSTIT DE ACTOR PE SCENĂ – Ființare, Identitate, Conectare, de Cătălina Mihăilă

Lansare de carte

Art Cafe / 30 min

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:00 CUI I-E FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF?, regia Alexandru Mâzgăreanu

Teatrul Odeon București

Spectacol de teatru / 16+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 15 min. (cu pauză)

20:30 E ADEVĂRAT, E ADEVĂRAT, E ADEVĂRAT!, regia Alexandru Mâzgăreanu

Teatrul Act București

One-woman-show / 16+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h 30 min.

JOI, 18 mai

10:00 [email protected]ȚĂ, regia Gabriela Lungu

Teatrul Municipal de Păpuși Guguță Chișinău

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Studenților / 45 min.

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11:00 PIC, regia Delia Gavlițchi

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Sindicatelor/ 45 min.

11:00 MINI ME – Do you see me?

Studiu de animație – Humanet

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan Alba Iulia / 30 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:00 MINI ME – Do you see me?

Studiu de animație – Humanet

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia / 30 min.

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:00 ONE MAN aproape SHOW – PAVEL BARTOȘ

Comic Entertainment București

One-man-show / 12+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 20 min.

20:00 NUNTĂ ÎN CER, regia Zsuzsánna Kovács

Teatrul Dramaturgilor Români București

Spectacol de teatru / 12+

Casa de Cultură a Studenților / 2 h

VINERI, 19 mai

11:00 RĂȚUȘCA CEA URÂTĂ, regia Oana Leahu

Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Târgu Mureș

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 55 min.

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:30 TRILOGIA DRAMATICĂ 2+1, de Cristian Stamatoiu

Lansare de carte

Art Cafe / 30 min.

18:00 CINĂ CU PRIETENI, regia Cristi Juncu

Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra București

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2 h

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

20:30 SER HUMANO

Association Andalouse Alhambra, Franța

Spectacol de muzică și dans – Flamenco / 12+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h 20 min.

SÂMBĂTĂ, 20 mai

11:00 PĂPUȘI ȘI OBIECTE

Prezentare atelier experimental de teatru de animație

Coordonatori: Soso și Nuți Dorobanțu

Sala Amfiteatru, Casa de Cultură a Studenților

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12:00 CUFĂRUL CELOR 7 PITICI, regia Béres László

Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h

15:00 CONEXIUNI

Prezentare atelier de scenografie

Coordonator: Alina Herescu

Sala festivă, Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia

16:00 DA – ȘI MERGI MAI DEPARTE

Prezentare atelier de improvizație pentru adolescenți

Coordonator: Ioan Ardelean

Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenților

17:00 ISTORIA MUZICII, regia Cristian Ban

Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Trupa marionete

Spectacol pentru întreaga familie

Casa de Cultură a Studenților / 1 h 10 min.

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:30 STEAUA FĂRĂ NUME, regia Vlad Zamfirescu

Cortina AG București

Spectacol de teatru / 16+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 30 min. (cu pauză)

LUNI – VINERI

Păpuși și obiecte – atelier experimental de teatru de animație – 6 – 13 ani

Conexiuni – atelier de scenografie – 15 – 19 ani

DA – Și mergi mai departe – atelier de improvizație pentru adolescenți – 15 – 19 ani