Vacanța de toamnă 2025: Primul modul de cursuri se încheie vineri. Structura anului școlar 2025-2026
Vacanța de toamnă 2025: Primul modul de cursuri se încheie vineri. Structura anului școlar 2025-2026
Elevii din România intră timp de o săptămână în vacanța de toamnă, începând de sâmbătă, 25 octombrie, imediat după încheierea primului modul de cursuri, potrivit structurii anului școlar 2025-2026.
Primul modul de cursuri din anul școlar 2025-2026 se finalizează vineri, 24 octombrie. Astfel, după primul modul de curs, toți elevii din învățământul preuniversitar au vacanță timp de o săptămână: de sâmbătă, 25 octombrie, până duminică, 2 noiembrie.
Elevii revin în băncile școlii luni, 3 noiembrie, odată cu începerea celui de-al doilea modul, care se va desfășura până vineri, 19 decembrie, când începe vacanța de iarnă.
Calendarul complet al anului școlar 2025-2026
Anul școlar 2025-2026 prevede 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor, organizate în cinci module:
-de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025.
-de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025.
-de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ.
-de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026.
-de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026.
Elevii claselor a VIII-a și a XII-a, care au de susținut Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul, vor încheia anul școlar mai devreme.
-pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;
-pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026;
-pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026;
-pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
Când vor avea elevii vacanță în anul școlar 2025 – 2026
-25 octombrie – 2 noiembrie 2025
-20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
-O săptămână în februarie, la decizia inspectoratelor școlare
-4 – 14 aprilie 2026
-20 iunie – 6 septembrie 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”
George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan” Liderul AUR, George Simion, i-a cerut, luni, 20 octombrie 2025, demisia premierului Ilie Bolojan, după ce Curtea Constituţională a admis pe formă sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind […]
Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închisă temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. MOTIVUL
Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închise temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. Care este MOTIVUL Circulația rutieră s-a închis pe Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, iar pe Transalpina, de la Rânca până la Curpat. Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo […]
Lider în producția de grâu din Europa, România importă făină și pâine la prețuri ridicate. Ministrul Agriculturii: ,,Deținem supremaţia la exportul de grâu în UE”
Lider în producția de grâu din Europa, România importă făină și pâine la prețuri ridicate. Ce spune Ministrul Agriculturii România exportă grâu ieftin, însă importă făină și pâine la prețuri ridicate. Cu toate că suntem printre cei mai mari producător de grâu din Europa, anual se pierd un miliard de euro pe an pe produse […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”
George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului...
Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închisă temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. MOTIVUL
Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închise temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. Care este...
Știrea Zilei
VIDEO | Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul
Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui...
Reforma pensiilor SPECIALE a picat la CCR. Legea a fost declarată neconstituțională: Ce va face Bolojan?
Reforma pensiilor SPECIALE a picat la CCR. Legea a fost declarată neconstituțională. Ce va face Bolojan? Judecătorii CCR au admis...
Curier Județean
DSVSA Alba: Controale în ferme de păsări și animale. Inspectorii au verificat și centrul de colectare a bovinelor destinate exportului
DSVSA Alba: Controale în ferme de păsări și animale. Inspectorii au verificat și centrul de colectare a bovinelor destinate exportului...
FOTO | ACCIDENT rutier în Cricău: O mașină de poliție s-a împlântat într-un stâlp în timpul unei urmăriri
ACCIDENT rutier în Cricău: o mașină de poliție s-a lovit de un stâlp în timpul unei urmăriri Un accident rutier...
Politică Administrație
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni...
FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier
Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier Primăria Livezile face demersuri...
Opinii Comentarii
În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie
În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie Sfântul Mucenic Artemie, pomenit de Biserica Ortodoxă pe...
20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită
20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită În data de 20 octombrie este marcată...