Vacanța de iarnă 2026-2027, cea mai lungă vacanță dintre modulele școlare: Când sunt programate cele 19 zile libere pentru elevi
Vacanța de iarnă 2026-2027, cea mai lungă vacanță dintre modulele școlare: Când sunt programate cele 19 zile libere pentru elevi
Elevii din România se vor bucura de 19 zile de vacanță de sărbătorile de iarnă, potrivit structurii anului educațional 2026-2027. Al doilea modul școlar se încheie pe 22 decembrie, iar cursurile vor fi reluate pe 11 ianuarie, după Crăciun, Anul Nou, Bobotează și Sfântul Ioan. Intervalul este stabilit la nivel național.
Crăciunul și Anul Nou aduc cea mai lungă întrerupere a orelor dintre două module școlare. Ca durată, aceasta depășește atât vacanța de toamnă, cât și pe cea de primăvară.
Când începe vacanța de iarnă și când se întorc elevii la școală
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026, publicat în Monitorul Oficial, stabilește vacanța de iarnă „de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027”. Intervalul cuprinde 19 zile calendaristice.
Ultima zi de cursuri din 2026 va fi marți, 22 decembrie, iar revenirea la școală este programată pentru luni, 11 ianuarie 2027.
Ce zile libere legale sunt de Crăciun și Anul Nou
În perioada sărbătorilor de iarnă, articolul 139 din Codul muncii prevede șase zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează: prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie, Anul Nou, pe 1 și 2 ianuarie, precum și Boboteaza și Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, pe 6, respectiv 7 ianuarie.
Pentru elevi, aceste date sunt deja cuprinse în vacanță și nu se adaugă celor 19 zile fără cursuri.
Al treilea modul al anului școlar 2026-2027 începe în ianuarie 2027
Al treilea modul al anului școlar 2026-2027 începe luni, 11 ianuarie, și se încheie vineri, 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită de fiecare inspectorat școlar. Astfel, durata acestuia va fi de cinci, șase sau șapte săptămâni.
Următoarea întrerupere a cursurilor va fi săptămâna de vacanță aleasă de inspectoratul școlar în intervalul 15 februarie-7 martie 2027. Ministerul Educației și Cercetării precizează că decizia se ia după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice, realizată la nivelul unităților de învățământ. Perioada exactă este inclusă în structura detaliată comunicată de fiecare școală.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Călin Georgescu, din nou la DIICOT: A patra zi de percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Călin Georgescu, din nou la DIICOT: A patra zi de percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro Călin Georgescu a ajuns din nou vineri, 9 octombrie 2026,la sediul DIICOT, în a patra zi de percheziții informatice. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru o înșelăciune cu […]
Cum va fi vremea în România până în 9 noiembrie 2026: Vin ploile! Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 9 noiembrie 2026: Vin ploile! Prognoza meteo pe 4 săptămâni România va avea parte de temperaturi apropiate de cele normale pentru perioada calendaristică în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie 2026. În prima săptămână, precipitațiile vor fi mai abundente decât […]
Bani în plus pentru pensionarii cu venituri mici: Cine primește până la 500 de lei în decembrie 2026
Bani în plus pentru pensionarii cu venituri mici: Cine primește până la 500 de lei în decembrie 2026 Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei primesc, în decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele sunt cuprinse între 300 și 500 de lei, în funcție de venitul lunar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu, din nou la DIICOT: A patra zi de percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Călin Georgescu, din nou la DIICOT: A patra zi de percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de...
Vacanța de iarnă 2026-2027, cea mai lungă vacanță dintre modulele școlare: Când sunt programate cele 19 zile libere pentru elevi
Vacanța de iarnă 2026-2027, cea mai lungă vacanță dintre modulele școlare: Când sunt programate cele 19 zile libere pentru elevi...
Știrea Zilei
Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594 mp ai primarului Pleșa, aflați în vecinătatea parcului și „ratați” în declarația de avere!
Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594...
VIDEO | Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a dat-o la orfelinat în urmă cu peste 30 de ani
Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a...
Curier Județean
Video | Un tânăr cioban din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a avariat două autoturisme, cauzând un prejudiciu de zeci de mii de lei
Un tânăr cioban din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a avariat două autoturisme, cauzând un prejudiciu de zeci...
UPDATE VIDEO | Accident în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de iluminat pe strada Decebal din municipiu
Accident în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de iluminat pe strada Decebal din municipiu Un accident rutier...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...