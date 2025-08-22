Uzina Mecanică Cugir: „Odată cu încheierea perioadei de concediu, activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță”
Uzina Mecanică Cugir: „Activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță”
Conducerea Uzinei Mecanice (UM) Cugir a anunțat că, odată cu încheierea perioadei de concediu, activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță.
„Evenimentul produs în noaptea de 1 spre 2 august 2025 (n.a. incendiul urmat de explozii) a fost gestionat prompt de către echipele de intervenție, fără a exista victime sau riscuri asupra personalului.
În urma evaluărilor tehnice, au fost dispuse măsuri suplimentare pentru eliminarea oricărei vulnerabilități și pentru consolidarea securității operaționale”, a transmis conducerea UM Cugir.
„Conducerea uzinei reafirmă angajamentul ferm față de protecția angajaților și siguranța proceselor de producție, asigurând totodată continuitatea activității în condiții optime”, mai afirmă conducerea UM Cugir.
În hala Uzinei Mecanice Cugir cuprinsă de flăcări, în noaptea de 1 spre 2 august 2025, erau depozitate aproximativ 400.000 de cartușe.
