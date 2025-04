Uwe Dai, câștigătorul Survivor 2025, invitat împreună cu fratele său ,,La Măruță”: Ce va face albaiulianul cu cei 100 000 de euro câștigați

Albaiulianul Uwe Dai a câștigat Marea Finală Survivor România 2025, show care și-a făcut debutul pe 3 februarie, la PRO TV și VOYO, reunind 20 de concurenți hotărâți să-și depășească limitele în fața unei țări întregi.

Ovidiu Măcinic, cunoscut ca și Uwe Dai, a fost așteptat la sosirea în țară din Republica Dominicană, de fratele său Darius. După reîntâlnirea emoționantă, cei doi frați, ambii participanți în competiție, au venit în emisiunea La Măruță, pentru un interviu special.

Darius Măcinic a fost eliminat într-o fază anterioară a competiției, iar Uwe Dai a promis răzbunare.

Darius: Mai mult ca sigur l-a motivat plecarea mea!

Uwe Dai: Da, am rămas un om cu un scop când a plecat! Cu zece kilograme am venit mai puțin. (…) Pentru confort am venit cu slipii aceia. Am observat glumițele legate de slipi. (…) Da, bravo, cum te răzbuni pe o femeie care pleacă, devii un bărbat mult mai bun! Așa și aici! Câți ani am? 30 și 17. (…) Cel mai mult mi-a lipsit contactul cu copiii cu care lucrez, mă încarcă, sunt o persoană care vrea să servească.

Darius: Din punct de vedere financiar, stabilisem indiferent de cine câștigă, banii se duc în familie. Întâi mergem la oftalmolog! Apoi mai vedem. O să fie o investiție.

Uwe Dai: E o glumiță întâi mergem la oftalmolog, apoi mai vedem. Facem o investiție să dezvoltăm proiectele pe care le avem. (…) Pe parte de familie nu avem consoarte și nici urmași momentan, dar ne focusăm pe familia sportivă. (…) Știi cum e, ce nu știi, nu îți lipsește.

Trei concurenți au intrat în ultima luptă pentru trofeul Survivor România 2025, dar și pentru marele premiu de 100.000 de euro. Cei trei finaliști au fost Uwe Dai, Raul și Vasile. În cele din urmă, Uwe Dai s-a dovedit a fi cel mai puternic și determinat, reușind să plece acasă cu trofeul și premiul de 100.000 de euro.

Pentru a ajunge la această victorie, Uwe a trebuit să treacă de o probă solicitantă cu discuri și să-l elimine pe Raul. Apoi, în confruntarea finală, l-a întâlnit pe Vasile, unde amândoi au avut de introdus, cu ajutorul unei gantere, opt totemuri în mai multe plase — o probă de precizie, forță și concentrare.

Și acest ultim obstacol a fost depășit cu brio de Uwe, care a fost aclamat de toți foștii concurenți, numele său fiind strigat cu mândrie și admirație.

Uwe Dai – Povestea unui campion

Cunoscut în viața de zi cu zi ca Ovidiu Macinic, Uwe Dai are 46 de ani și este originar din Alba Iulia. Este un luptător nu doar pe tatami, ci și în viață, fiind o inspirație pentru toți cei care îl cunosc.

De-a lungul unei cariere de peste 40 de ani, Uwe Dai a adunat numeroase trofee la competiții naționale și internaționale, devenind campion la mai multe categorii. Este deținător al centurii negre 1 Dan și și-a dedicat viața antrenării tinerelor generații.

Dincolo de tatami, viața lui Uwe a fost plină de provocări. A lucrat în domenii variate — de la spălătorii auto și peisagistică, până la construcții, pază și chiar dans — construindu-și caracterul prin muncă și perseverență.

Astăzi, împreună cu fratele său, Darius, conduce un club de judo unde formează campionii de mâine.

