Utilaj multifuncțional pentru lucrări de deszăpezire la Avram Iancu: Achiziția de peste 370.000 lei, lansată în SEAP

Comuna Avram Iancu își propune să achiziționeze un utilaj multifuncțional pentru efectuarea de lucrări de deszăpezire și întreținere drumuri.

Prin implementarea acestui proiect în comuna Avram Iancu vor fi asigurate următoarele tipuri de activități:

Deblocarea drumurilor comunale și sătești în caz de inzapezire;

îndepărtarea copacilor căzuți sau a materialelor care ar putea bloca traficul pe drumurile publice;

Evacuarea pamantuluisi a pietrișului rezultat după ploi puternice;

Cea mai mare utilitate a utilajului ar fi în perioada în care ninge abundent, pentru că se vor putea elibera străzile și arterele secundare ale comunei cu el, știut fiind faptul că satele comunei sunt foarte dispersate și necesită intervenții de deszăpezire mai multe luni pe an.

Specificațiile tehnice pe care acest utilzaj trebuie să le îndeplinească sunt:

BULDOEXCAVATOR

– Adâncime maxima de excavare: 5.978 mm; – Capacitate cupa încărcător: 1,2 m3; – Putere motor: 100 CP; – Greutate Operaționala: 8.840 kg; – Putere: 100 CP / 74,5 Kw; – Cuplu: 450 Nm @ 1.400 rpm – Capacitate cilindrica: 4,4 It.

Accesorii:

TOCĂTOR VEGETAL

– Latimea: 1.150 mm; – Latimea de lucru: 1.080 mm; – Presiune maxima 250 bar; – Debit maxim de ulei: 35/45/551/min; – Masa: 280 kg;

FURCI PENTRU CUPA ÎNCĂRCĂTOR

– Latimea: 8 cm – Lungime: 120 cm – lnaltime:76 cm – Grosime: 5 cm CUPA TRAPEZOIDALA

Dimensiuni: 1.200x300x750 mm; Volum SAE: 140 l; □ Greutate: 145 kg; CUPA EXCAVARE 300 MM

Lățime: 300 mm; Volum SAE: 80 I; Greutate: 111 kg;CUPA EXCAVARE 800 MM

Lățime: 800 mm; Volum SAE: 270 1; Greutate: 187 kg; LAMA DE ZAPADA 2700 MM

Lățime lama: 2.700 mm; Lățime lama in poziție inclinata: 2.340 mm; Înălțime lama: 800 mm; □ Greutate: 450 kg; n Rotire in plan orizontal: 30D; Auto-nivelare: 10D; CIOCAN HIDRAULIC (PICON)

Utilaje compatibile: 6-9 to; Greutate operaționala: 413 kg; Debit hidraulic: 50-901/min; Presiune maxima: 180 bar; Presiune de operare: 120-150 bar; Energie de impact: 1.017 joule; Diametru spit: 75 mm;

Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural este indispensabil legată de existența unei infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii edilitare reprezintă o cerință esențială pentru creșterea calității vieții și care poate conduce la o incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.