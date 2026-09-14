Care sunt gradele din Jandarmeria Română: de la sergent la general: Cum arată ierarhia și cine poate ajunge în vârful sistemului

Jandarmeria Română are o ierarhie militară clară, stabilită prin lege. De la subofițeri și maiștri militari până la ofițeri și generali, fiecare grad indică poziția în structura militară și marchează un anumit nivel de responsabilitate.

Potrivit Legii nr. 550/2004, Jandarmeria Română este o instituție specializată a statului cu statut militar. Personalul militar include cadre militare, elevi ai instituțiilor militare de învățământ, precum și soldați și gradați profesioniști.

De la subofițer la general: scara gradelor militar

Pentru cadrele militare, sistemul de grade este cel prevăzut de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Ierarhia este împărțită în trei mari categorii: subofițeri, maiștri militari și ofițeri, iar la nivelul superior se află generalii.

Subofițerii, baza structurii operative

În ordine crescătoare, gradele de subofițeri sunt:

Sergent major → Plutonier → Plutonier major → Plutonier adjutant → Plutonier adjutant șef

Subofițerii reprezintă una dintre principalele componente ale corpului militar al Jandarmeriei. Gradele sunt reflectate pe uniformă prin însemne specifice.

Maiștrii militari, specialiștii tehnici

În structurile în care există astfel de funcții, ierarhia maiștrilor militari este:

Maistru militar clasa a IV-a → Maistru militar clasa a III-a → Maistru militar clasa a II-a → Maistru militar clasa I → Maistru militar principal

Această categorie face parte, alături de subofițeri și ofițeri, din corpul cadrelor militare.Ofițerii: de la sublocotenent la colonel

Ierarhia ofițerilor începe cu:

Sublocotenent → Locotenent → Căpitan

Urmează ofițerii superiori:

Maior → Locotenent-colonel → Colonel

La vârful ierarhiei se află generalii:

General de brigadă → General-maior → General-locotenent → General

Legea statutului cadrelor militare stabilește aceste grade în ordinea lor ierarhică.

Cum poți recunoaște gradul unui jandarm după uniformă

Gradul militar nu este doar o denumire administrativă. El este vizibil pe uniformă prin însemne specifice fiecărei categorii. Generalii poartă stele, ofițerii au trese, iar maiștrii militari și subofițerii poartă galoane.

În cazul generalilor, numărul de stele indică gradul: o stea pentru general de brigadă, două pentru general-maior, trei pentru general-locotenent și patru pentru general.

Uniforma Jandarmeriei poartă, de asemenea, semnul specific armei, care include litera stilizată „J”.

Atenție: gradul militar nu este același lucru cu funcția Un aspect important este diferența dintre grad și funcție.

Gradul militar indică poziția persoanei în ierarhia militară. Funcția arată responsabilitatea concretă pe care aceasta o are într-o anumită structură. Prin urmare, un grad superior nu înseamnă automat că persoana respectivă ocupă orice funcție de comandă din Jandarmerie. Soldații și gradații profesioniști, o categorie distinctă

Nu orice militar din Jandarmerie este, din punct de vedere juridic, „cadru militar”. Legea nr. 550/2004 face distincție între cadrele militare și soldații și gradații profesioniști. Pentru cadrele militare se aplică prevederile Legii nr. 80/1995, în timp ce soldații și gradații profesioniști au un statut propriu.

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