Tribunalul Alba a suspendat o corecție financiară de 1,68 milioane de lei aplicată Parohiei Ortodoxe Ampoița într-un proiect finanțat cu fonduri europene
Tribunalul Alba a suspendat o corecție financiară de 1,68 milioane de lei aplicată Parohiei Ortodoxe Ampoița într-un proiect finanțat cu fonduri europene
Tribunalul Alba a admis, recent, o cerere a Parohiei Ortodoxe Ampoița și a dispus suspendarea executării unei note de neconformitate prin care Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru aplicase o corecție financiară de 25% din valoarea unui contract de lucrări finanțat din fonduri europene, în cuantum de 1.688.321 de lei.
Litigiul are ca obiect proiectul de restaurare și revitalizare a ansamblului bisericii ortodoxe din satul Ampoița, derulat de parohie în parteneriat cu Primăria Meteș, în baza unui contract de finanțare nerambursabilă de peste 10,5 milioane de lei, din care 98% reprezenta fonduri europene prin Programul Regiunea Centru.
Pentru execuția lucrărilor, parohia a organizat o achiziție publică, în urma căreia a fost declarată câștigătoare Asocierea B&A Prefabricate – Euras, cu un contract de peste 6,7 milioane de lei.
Printr-o notă de conformitate, ADR Centru, autoritate de management, a constatat că firma care urma să execute lucrări de ignifugare a materialelor combustibile, ar fi trebuit declarată subcontractant încă din etapa depunerii ofertei.
Autoritatea a reținut că omisiunea a afectat principiile transparenței și tratamentului egal, motiv pentru care a dispus reducerea de 25% din valoarea contractului. Parohia a contestat actul, arătând că în propunerea tehnică a fost prezentat încă din faza ofertei contractul de prestări servicii cu firma respectivă, iar fișa de date prevedea expres că atestările pot fi depuse înainte de execuția lucrărilor. Contractul de subcontractare propriu-zis a fost încheiat ulterior, la 29 august 2025, fără nicio modificare a prețului contractului de achiziție publică.
S-a mai susținut că valoarea lucrărilor de ignifugare, de doar 36.860 de lei fără TVA, reprezintă 0,55% din valoarea contractului, în timp ce corecția aplicată este de 45 de ori mai mare decât această sumă, ceea ce ar încălca principiul proporționalității. Parohia a invocat și riscul de a nu mai putea continua proiectul, veniturile sale provenind exclusiv din donații ale enoriașilor.
Tribunalul a constatat că introducerea ulterioară a subcontractantului nu a avut impact asupra criteriilor de calificare, nu a modificat prețul contractului și a fost necesară pentru îndeplinirea acestuia, condiții care exclud o modificare substanțială. Instanța a mai reținut și disproporția vădită dintre valoarea subcontractării și cuantumul corecției aplicate.
În consecință, judecătorii au constatat că sunt întrunite atât condiția cazului bine justificat, cât și cea a pagubei iminente, dispunând suspendarea executării actului administrativ până la soluționarea acțiunii de fond privind anularea acestuia. Hotărârea a fost contestată de ambele părți implicate în litigiu.
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