Cum va fi marcată Înălțarea Sfintei Cruci 2026 la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Programul liturgic complet
Cum va fi marcată Înălțarea Sfintei Cruci 2026 la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Programul liturgic complet
În calendarul ortodox, Înălțarea Sfintei Cruci se prăznuiește în fiecare an pe 14 septembrie și este unul dintre cele mai importante praznice împărătești.
Sărbătoarea amintește în primul rând de aflarea Sfintei Cruci la Ierusalim de către Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, și de înălțarea ei solemnă înaintea credincioșilor.
De asemenea, este legată de readucerea Sfintei Cruci de la perși în vremea împăratului Heraclie.
Pentru creștinii ortodocși, Crucea este simbolul jertfei, iubirii lui Hristos, biruinței asupra morții și al mântuirii.
În biserici, Sfânta Cruce este scoasă spre închinarea credincioșilor, iar ziua este un prilej de rugăciune, reculegere și întărire în credință.
Programul liturgic de luni, 14 septembrie 2026 de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia este următorul:
*ora 8.15-10.00 – Utrenia cu scoaterea Sfintei Cruci
*ora 10.00-12.00 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
(Predică Protos. Damaschin)
*ora 18.00-19.35 – Vecernia mare şi Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul
Ziua de 14 septembrie este zi de post, indiferent în ce zi a săptămânii cade, în semn de smerenie și recunoștință pentru jertfa Mântuitorului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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