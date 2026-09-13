Curier Județean

Foto | Accident pe DN 74: Autoturism răsturnat în râu la Bucium Cerbu

Ioana Oprean

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Accident pe DN 74: Autoturism răsturnat în râu la Bucium Cerbu

Secția de pompieri Câmpeni a fost solicitată să intervină pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs in loc. Bucium Cerbu DN74.

În accident a fost implicat 1 autoturism rasturnat in rau, fara persoane incarcerate.

„Ca urmare a accidentului, o persoană a fost asistată medical la locul producerii accidentului, refuzând transportul la spital.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 ambulanță SAJ si SVSU Abrud”, a transmis ISU Alba.

foto: ISU Alba

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