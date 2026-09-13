Foto | Accident pe DN 74: Autoturism răsturnat în râu la Bucium Cerbu
Accident pe DN 74: Autoturism răsturnat în râu la Bucium Cerbu
Secția de pompieri Câmpeni a fost solicitată să intervină pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs in loc. Bucium Cerbu DN74.
În accident a fost implicat 1 autoturism rasturnat in rau, fara persoane incarcerate.
„Ca urmare a accidentului, o persoană a fost asistată medical la locul producerii accidentului, refuzând transportul la spital.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 ambulanță SAJ si SVSU Abrud”, a transmis ISU Alba.
foto: ISU Alba
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