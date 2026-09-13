Ştirea zilei

Video | Retragere cu torțe spectaculoasă la Alba Iulia, în semn de recunoștință pentru eroii salvatori: Moment special de Ziua Pompierilor 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Retragere cu torțe spectaculoasăla Alba Iulia, în semn de recunoștință pentru eroii salvatori: Moment special de Ziua Pompierilor 2026

Alba Iulia a găzduit, în seara zilei de duminică, 13 septembrie 2026, un moment solemn dedicat eroilor pompieri căzuți la datorie. La 178 de ani de la lupta din Dealul Spirii, aproape 200 de salvatori ai ISU „UNIREA” Alba au purtat torțe aprinse prin Cetatea Alba Carolina, într-un gest simbolic de recunoștință pentru cei care și-au sacrificat viața pentru libertate, independență și pentru apărarea semenilor.

Ceremonia a debutat la ora 20.00, când plutoanele de pompieri au pornit din parcarea Casei de Cultură a Sindicatelor, urmând traseul Monumentul Unirii – Podul de sticlă – Esplanada Catedralei Încoronării.

Momentul solemn al aprinderii torțelor a avut loc la ora 20.20, pe Esplanada Catedralei Încoronării, în inima Cetății Alba Carolina. Ceremonia s-a desfășurat pe acordurile muzicii militare interpretate de fanfara Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia.

La ora 20.40, pompierii au pornit în retragerea cu torțe aprinse, pe traseul Podul de sticlă – Parcul Unirii – Bulevardul Transilvaniei.

Evenimentul a reprezentat un omagiu adus pompierilor eroi care și-au pierdut viața la datorie și a marcat împlinirea a 178 de ani de la eroicul gest al pompierilor din Dealul Spirii.

Ceremonia a fost organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba, în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia.

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