„Let’s Do It, România!” 2026: Mobilizare record pentru acțiunea de ecologizare de la începutul toamnei

Peste 130.000 de oameni s-au înscris deja pentru a participa, pe 19 septembrie 2026, la ampla acțiune de curățenie „Let’s Do It, România!”. Organizatorii își propun ca ediția din acest an să stabilească un nou record de participare și să aducă în teren aproximativ 300.000 de voluntari din întreaga țară.

Ziua de Curățenie Generală este organizată în al treilea weekend din septembrie în aproximativ 190 de țări din întreaga lume. În România, ediția din 2026 are ca temă întrebarea „Tu ce lași în urma ta?”, un mesaj menit să îi determine pe oameni să reflecteze nu doar la deșeurile pe care le produc, ci și la impactul gesturilor de zi cu zi asupra mediului.

Anul trecut, peste 270.000 de români s-au implicat în acțiunile de curățenie, reușind să strângă, într-o singură zi, aproape 430.000 de saci cu deșeuri. Pentru ediția din acest an, organizatorii vor să depășească această mobilizare și să transforme acțiunea de o zi într-un semnal de responsabilitate civică la nivel național.

O idee născută în Estonia, devenită mișcare globală

Povestea „Let’s Do It!” a început în Estonia, în 2008, când un grup de activiști și specialiști din mai multe domenii a lansat o idee considerată la vremea respectivă aproape imposibilă: curățarea întregii țări într-o singură zi. Pe 3 mai 2008, aproximativ 50.000 de estonieni au ieșit la curățenie și au colectat în jur de 10.000 de tone de deșeuri.

Modelul „o țară, o zi” a fost preluat rapid de alte state. Letonia și Lituania au organizat acțiuni similare în 2009, iar în 2010 inițiativa s-a extins în Portugalia și Slovenia. Treptat, proiectul a devenit o mișcare internațională, cunoscută sub numele „Let’s Do It! World”, din care avea să se dezvolte ulterior Ziua Mondială a Curățeniei, World Cleanup Day.

România a intrat în mișcare în 2009

Ideea a ajuns în România în vara anului 2009, după ce Liana Buzea, activistă de mediu și fondatoare a unui ONG, a văzut pe internet un material despre acțiunea din Estonia. Impresionată de amploarea mobilizării, aceasta a luat legătura cu organizatorii estonieni și a început să lucreze la adaptarea proiectului pentru România.

Un an mai târziu, pe 25 septembrie 2010, România organiza prima sa mare Zi de Curățenie Națională. Peste 200.000 de voluntari au participat la acțiune, transformând proiectul într-una dintre cele mai ample inițiative civice desfășurate până atunci în țară. România devenea astfel una dintre primele țări care preluau și dezvoltau modelul estonian.

De atunci, „Let’s Do It, România!” a continuat să mobilizeze sute de mii de oameni și să dezvolte instrumente pentru identificarea și cartarea zonelor cu deșeuri. În 2018, spre exemplu, România a participat la World Cleanup Day cu peste 365.000 de voluntari.

„Tu ce lași în urma ta?”

În 2026, mesajul campaniei pune accent pe responsabilitatea individuală. Întrebarea „Tu ce lași în urma ta?” nu se referă doar la deșeurile abandonate în natură, ci și la consecințele pe termen lung ale alegerilor cotidiene.

Voluntarii care vor să participe la acțiunile programate pentru 19 septembrie se pot înscrie prin platforma „Let’s Do It, România!” sau prin aplicația mobilă dedicată.

Miza ediției din acest an este una ambițioasă: 300.000 de participanți într-o singură zi, într-o mobilizare care își propune să demonstreze că protejarea mediului poate deveni, dincolo de o acțiune punctuală, o responsabilitate asumată de comunități întregi.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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