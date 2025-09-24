Urșii care intră în sate ar putea fi împușcați. Ce spune Ministerul Mediului
Urșii care intră în sate ar putea fi împușcați. Ce spune Ministerul Mediului
Ministerul Mediului a pus în transparență un proiect de ordonanță de urgență care prevede împușcarea urșilor care pătrund în localități. Măsura vine ca răspuns la eficiența redusă a metodelor actuale, precum gardurile electrice, alungarea sau relocarea exemplarelor, care „și-au dovedit ineficiența”, susține ministerul.
În documentul publicat pe 18 septembrie, Ministerul arată că procedurile actuale de îndepărtare a urșilor din intravilan sunt lente și uneori insuficiente pentru a preveni atacurile asupra oamenilor sau animalelor. În multe cazuri, acțiunile de alungare se repetă zilnic, iar ursul revine în zonele locuite.
Relocarea este uneori imposibilă, fie din cauza lipsei acordului gestionarii fondurilor cinegetice, fie pentru că mută problema în altă parte, fără a elimina pericolul.
Citește și: Felix Bogdan Dragomir, despre pericolul urșilor: „Avem decese, mutilări și accidente, iar statul rămâne surd și orb”
Proiectul se concentrează asupra urșilor „care și-au pierdut caracterul sălbatic”, care nu se feresc de oameni și caută hrana în localități, devenind agresivi. De asemenea, documentul interzice hrănirea urșilor și propune amenzi între 10.000 și 30.000 de lei pentru cei care încalcă legea.
Măsura este discutată de câțiva ani. Fostul ministru Mircea Fechet declara la începutul anului că relocarea sau alungarea urșilor „nu dă suficiente rezultate” și că urșii „problemă” trebuie împușcați, inclusiv cei care se apropie de intravilan. În 2024, au fost împușcați 381 de urși, dintr-o cotă de 426 stabilită de minister.
Propunerea a stârnit deja dezbateri și critici din partea organizațiilor de mediu, care susțin că vânătoarea ar trebui folosită doar ca ultimă soluție.
