UPDATE VIDEO Cum s-au luptat să incătușeze un bărbat 2 polițiști dintr-o comună din județul Alba

Politia comunei Săsciori jud alba domn polițist Crețu aflându-se la un alt caz pe vale un vecin a aprins o discuție cu niste gunoaie din vale care i le-am arătat la domnu vice din primăria Săsciori Domnii polițiști mi-a cerut buletinul pt amenda că le-am zis de gunoaie eu i-am zis că e acasă la 30m distanta sa vina sa îl dau in drum la jumătatea drumului nu ia mai trebuit buletinul si a recurs la o încătușare Barbara cu forța în fața oamenilor mau încătușat și mau electrocutat până și-a pierdut și bastonul electro i l-au găsit copii la sfarsitul incidentului ăștia nu merita sa mai fie cu legea in mana pt că abuzează de ea Rog distribuiți să vadă o țară întreagă pt ce au făcut atata agresiune cu mn în plină stradă Nu am furat nu am dat în cap nu am amenințat doar că le-am zis că le dau buletinul acasă ce ei nu a mai venit numa la jumate de drum 20 d m

Publicată de Lucian Braghidin pe Joi, 31 octombrie 2019