UPDATE| INCENDIU la o casă din Ciumbrud: Intervin pompierii pentru stingerea flăcărilor cu o autospecială cu apă și spumă

CREȘTERI masive la PENSII, de la 1 ianuarie: Ministrul de Finanțe a reconfirmat că seniorii vor avea punctul de pensie majorat

Noul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a reconfirmat că pensionarii vor primi o parte din drepturile legale pe care PNL a refuzat, în ultimii 3 ani, să le acorde. Astfel, de la 1 ianuarie 2022, seniorii vor avea punctul de pensie majorat, iar cei cu pensii cuprinse între 1.000 de lei și 1.600 de lei vor primi încă 1.200 de lei.

”De la 1 ianuarie intră în vigoare creșterea punctului de pensie la 1.586 de lei, acel ajutor de 1.200 de lei, pensia minimă de 1.000 de lei. Nu este a 13-a pensie, ci un sprijin pentru familiile cu venituri mici, pensionarii care au pensiile între 1.000 și 1.600 de lei.

Sprijinul va fi pentru ca fiecare persoana sa poata sa treaca peste aceasta perioadă de scumpiri. Nu va fi directionat pentru un anumit tip de produs. Acel sprijin este in plus fata de legea consumatorului vulnerabil, este pentru cosul zilnic de consum al pensionarilor care au venituri mici. As privi acest ajutor ca un sprijin temporar pentru pensionari.”, a spus Adrian Câciu la România TV.

Ministrul a precizat că încă nu s-a decis dacă pensionarii care vor depăși, ca urmare a majorării pensiilor, pragul de 1.600 de lei vor mai primi ajutorul de 1.200 de lei. El a explicat că pensionarii care încasează pensii mai mari de 4.000 de lei vor plăti 10% CASS la suma care depăşeşte pragul minim stabilit. a explicat că reintroducerea CASS este, de fapt, o eliminare a unei excepții introduse la Codul Fiscal, iar aplicarea ei la veniturile din pensii mai mari de 4.000 de lei este o chestiune de justiție socială, având în vedere necesarul de fonduri pentru sănătate.

Sursa: stiripesurse.ro