UPDATE | FOTO/VIDEO ACCIDENT mortal la Strungari. Un tânăr de 30 de ani a decedat. Poliția a recoltat mostre de sânge pentru stabilirea alcoolemiei

ACCIDENT rutier grav la Strungari cu 3 victime. Se efectuează manevre de descarcerare

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs duminică dimineață în jurul orei 4.00 la Strungari.

UPDATE1: Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Alba, în autoturism au fost 3 tineri, de 30, 31 si 26 de ani, toti din Pianu de Jos. Victima decedata are 30 de ani si se pare ca era pasager pe bancheta din spate. In momentul de fata au loc audieri pentru a se stabili care dintre ceilalți doi ocupanți ai autoturismului era la volan in momentul producerii accidentului. Le-au fost recoltate mostre de sânge ambilor, pentru stabilirea alcoolemiei.

UPDATE: Persoana a fost declarata decedata, a transmis ISU Alba.

Potrivit primelor informații primite de la ISU Alba, în accident este implicat 1 autoturism.

În urma impactului sunt 3 victime din care 1 inconstienta (se efectueaza manevre de descarcerare) si 2 victime constiente cu diferite traumatisme.

La fata locului a intervenit Garda Sebes cu 1 SMURD, 1 DESCARCERARE, SAJ Alba cu 2 Ambulante si o ambulanta SMURD Terapie intensivă.

Revenim cu amănunte.

Foto/video: ISU Alba