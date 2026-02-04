Untold One marchează începutul unei noi ere și anunță primii artiști pentru ediția 2026
Untold One marchează începutul unei noi ere și anunță primii artiști pentru ediția 2026, programată între 6 și 9 august la Cluj-Napoca
Festivalul UNTOLD intră într-o nouă etapă odată cu lansarea conceptului UNTOLD One, ediția din 2026 marcând începutul unei noi decade pentru unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume.
Între 6 și 9 august 2026, Cluj-Napoca va deveni din nou capitala globală a muzicii, a show-urilor legendare și a experiențelor care depășesc granițele unui festival clasic.
Primul val de artiști confirmați pentru UNTOLD One 2026 îi include pe Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, alături de Tash Sultana, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki și Mestiza, nume care vor transforma ediția din 2026 într-un reper pe scena internațională. De la hituri care au dominat topurile globale, până la show-uri live devenite virale, lineup-ul reflectă esența noii ere UNTOLD One: premiere internaționale, artiști care definesc sound-ul generațiilor actuale și producții vizuale impresionante.
Flo Rida, unul dintre cei mai de succes artiști pop-rap, ajunge pentru prima dată pe scena principală a festivalului, cu hituri precum Low și Good Feeling și peste 80 de milioane de discuri vândute la nivel global. Swae Lee, vocea unei noi generații de hip-hop și pop, vine cu piese care domină platformele de streaming, inclusiv Sunflower, colaborarea sa cu Post Malone, ascultată de peste 4,1 miliarde de ori pe Spotify. Zona electronică este reprezentată de Kygo, pionier al tropical house, cu hituri precum Firestone și It Ain’t Me, de The Chainsmokers, autorii unor piese globale precum Closer și Something Just Like This, și de Lost Frequencies, care a impus melodic house prin Where Are You Now și Are You With Me.
Lineup-ul este completat de artiști precum Tash Sultana, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki și Mestiza, aducând stiluri diferite și experiențe memorabile pentru fanii festivalului. Abonamentele pentru UNTOLD One 2026 sunt deja disponibile pe untold.com, cu posibilitatea de plată în rate, iar organizatorii vor anunța și alte nume confirmate în perioada următoare.
Clasat constant în topul celor mai mari festivaluri din lume, UNTOLD rămâne un punct de referință internațional pentru evenimente muzicale și promite ca ediția UNTOLD One 2026 să fie o experiență de neuitat pentru fani.
Lucian DANCIU
