Pregătiri pentru sezonul de iarnă în Alba: Peste 11 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene. „Suntem pregătiți”

Astăzi, 10 noiembrie 2026, a fost semnat contractul pentru deszăpezirea drumurilor județene, anunță, printr-o postare publicată pe Facebook, Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba.

Perioada de prestare a serviciilor este de la 15 noiembrie 2026 până la 31 martie 2027, cu posibilitatea ca aceste termene sa fie devansate sau decalate în funcție de condițiile meteo, scrie acesta.

Astfel, vor exista 4 baze de deszăpezire în zona localităților Alba Iulia, Sebeș, Aiud si Blaj, pentru Lotul 1 și o baza de deszăpezire în zona localității Câmpeni, pentru Lotul 2.

Mai mult decât atât, vor exista și puncte de sprijin, astfel încât perioada de mobilizare privind interventia utilajelor să fie cât mai scurtă posibil, mai scrie Marius Hațegan.

Marius Hațegan: Suntem pregătiți pentru iarna care urmează

Mesaul integral publicat de Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, este următorul:

,,Astăzi am semnat contractul pentru deszăpezirea drumurilor județene.

Perioada de prestare a serviciilor este de la 15 noiembrie 2026 până la 31 martie 2027, cu posibilitatea ca aceste termene sa fie devansate sau decalate în funcție de condițiile meteo.

Vom avea 4 baze de deszăpezire în zona localităților Alba Iulia, Sebeș, Aiud si Blaj, pentru Lotul 1 și o baza de deszăpezire în zona localității Câmpeni, pentru Lotul 2.

De asemenea vor exista puncte de sprijin, astfel încât perioada de mobilizare privind interventia utilajelor să fie cât mai scurtă posibil.

Date tehnice:

– s-a încheiat acordul-cadru având ca obiect “Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba”, în perioada 2026-2027 pe Lotul nr. 1 – Zona de șes a județului cuprinzând drumurile județene concentrate în jurul municipiilor și orașelor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir, cu o rețea în lungime de L = 690,152 km, cu o valoare estimată de 8.725.349,84 lei (fără TVA).

– s-a încheiat acordul-cadru având ca obiect “Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba”, în perioada 2026-2027 pe Lotul nr. 2 – Zona de munte a județului, zona Câmpeni cu o rețea în lungime de L = 139,369 km, cu o valoare estimată de 2.782.021,22 lei (fără TVA).

Printre serviciile care se execută în cadrul contractelor se numără combaterea poleiului prin aşternere de material antiderapant, manual, din auto, combaterea poleiului prin aşternere de material antiderapant tratat cu antiaglomerant (nisip+25% sare) cu răspândire mecanizată, combaterea poleiului prin aşternere de material antiderapant tratat cu antiaglomerant (nisip+10% sare) cu răspândire manuală, curăţare mecanizată a zăpezii cu utilaje specifice, curăţare manuală a zăpezii și reparat suprafețe degradate cu mixtură stocabilă.”

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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