Curier Județean

Universitatea din Alba Iulia a parafat un nou parteneriat internațional: Memorandum de cooperare cu o instituție academică din Georgia

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

în

De

Universitatea din Alba Iulia a parafat un nou parteneriat internațional, cu o instituție academică din Georgia

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a parafat un nou parteneriat internațional. Este vorba de un parteneriat cu Alte University, din Georgia.

Memorandumul de cooperare a fost semnat la începutul lunii februarie 2026.

Citește și: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților europene recunoscute la nivel internațional

„În cadrul memorandumului, studenții și personalul Universității Alte vor avea oportunitatea de a participa la programe de schimb, proiecte științifice, conferințe, sesiuni de formare, programe de cercetare și alte inițiative educaționale.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a fost fondată în 1991 și este situată în orașul istoric Alba Iulia. Astăzi, universitatea reprezintă un centru academic important, care oferă programe moderne în domeniul sănătății, științelor umaniste, științelor sociale, dreptului, istoriei, ingineriei și economiei. Universitatea participă activ la proiecte de cercetare europene, menține o rețea puternică de cooperare internațională și este recunoscută pentru găzduirea de conferințe științifice de înaltă calitate.

Acest parteneriat își propune să consolideze relațiile educaționale și de cercetare internaționale, să extindă oportunitățile academice și să sprijine studenții în dobândirea de experiență globală”, au transmis reprezentanții universității din Georgia.

„În colaborare cu International Medical School – Alte University (Georgia), deschidem noi perspective de dezvoltare profesională și academică pentru studenții și cadrele didactice din cadrul Facultății de Informatică, Facultății de Științe Economice și Facultății de Drept și Științe Sociale UAB”, au precizat, la rândul lor, reprezentanții universității albaiuliene.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Lucrări de defrișare pe un sector cu arbori foarte înclinați de pe un drum dintr-o comună din Alba. Viceprimar: „La fiecare furtună sau vânt puternic au căzut copaci pe carosabil”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 ore

în

10 februarie 2026

De

Lucrări de defrișare pe un sector cu arbori foarte înclinați de pe un drum dintr-o comună din Alba De miercuri, 11 februarie 2026, vor începe lucrările de defrișare (bandă de aproximativ 10 metri) pe sectorul de drum Pianu de Sus (Vichentea) – Strungari (Tricu), au anunțat autoritățile locale din comuna Pianu. „Zona a reprezentat un […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Facilități noi la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș: Sală de mese cu peste 100 de locuri și dotări moderne

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

10 februarie 2026

De

Facilități noi la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș: Sală de mese cu peste 100 de locuri și dotări moderne Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș dispune de facilități moderne de hrănire, destinate atât personalului propriu, cât și cursanților și studenților militari aflați în etapa de instruire. Noua clădire […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Ansamblul folcloric din Alba care a câștigat ediția 2025 a show-ului tv „The Ticket” își extinde activitatea: Grupă pentru copii în Alba Iulia

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 13 ore

în

10 februarie 2026

De

Ansamblul folcloric din Alba care a câștigat ediția 2025 a show-ului tv „The Ticket” își extinde activitatea: Grupă pentru copii în Alba Iulia Ansamblul folcloric din Blaj laureat al ediției 2025 a show-ului tv „The Ticket” își extinde activitatea. Astfel, Ansamblul „Valea Târnavelor” va avea o grupă pentru copii în Alba Iulia.  „Ansamblul „Valea Târnavelor” […]

Citește mai mult