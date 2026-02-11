Universitatea din Alba Iulia a parafat un nou parteneriat internațional: Memorandum de cooperare cu o instituție academică din Georgia
Universitatea din Alba Iulia a parafat un nou parteneriat internațional, cu o instituție academică din Georgia
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a parafat un nou parteneriat internațional. Este vorba de un parteneriat cu Alte University, din Georgia.
Memorandumul de cooperare a fost semnat la începutul lunii februarie 2026.
Citește și: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților europene recunoscute la nivel internațional
„În cadrul memorandumului, studenții și personalul Universității Alte vor avea oportunitatea de a participa la programe de schimb, proiecte științifice, conferințe, sesiuni de formare, programe de cercetare și alte inițiative educaționale.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a fost fondată în 1991 și este situată în orașul istoric Alba Iulia. Astăzi, universitatea reprezintă un centru academic important, care oferă programe moderne în domeniul sănătății, științelor umaniste, științelor sociale, dreptului, istoriei, ingineriei și economiei. Universitatea participă activ la proiecte de cercetare europene, menține o rețea puternică de cooperare internațională și este recunoscută pentru găzduirea de conferințe științifice de înaltă calitate.
Acest parteneriat își propune să consolideze relațiile educaționale și de cercetare internaționale, să extindă oportunitățile academice și să sprijine studenții în dobândirea de experiență globală”, au transmis reprezentanții universității din Georgia.
„În colaborare cu International Medical School – Alte University (Georgia), deschidem noi perspective de dezvoltare profesională și academică pentru studenții și cadrele didactice din cadrul Facultății de Informatică, Facultății de Științe Economice și Facultății de Drept și Științe Sociale UAB”, au precizat, la rândul lor, reprezentanții universității albaiuliene.
