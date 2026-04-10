Metalurgistul Cugir a pierdut primul joc în play-off, 1-2 (0-0) cu Unirea Tășnad, în Vinerea Mare, o confruntare cu multe evenimente

Gazdele ratează un penalty, șut în transversală căpitanul Vajda, dictat după un henț Mihăilă (3), iar în finalul prime reprize „roș-albaștrii” au irosit o ocazie imensă de a deschide scorul (prin același Mihăilă).

Finalul a adus și golurile, reduta cugireană căzând la reușita lui Topan (73, din postura de rezervă), gol prefațat de bara lui Băciuț.

Chitaș (80) a majorat avantajul cu un șut în colțul lung (eurogol), iar un alt jucător intrat pe parcurs, B. Minteuan (85) a redus ecartul cu prima sa reușită în „roș-albastru”. Disputa între vecinele de clasament, cu același punctaj înaintea confruntării, a adus primul eșec, după 4 întâlniri, pentru cugirenii lui Lucian Itu. Unirea Tășnad are 6 puncte în play-off, după două succese cu același scor și etapa viitoare evoluează pe „Cetate”

Arbitri N. Bodocan (Cluj-Napoca), Ov. Timar (Oradea – Bihor), F. Seiche Lazăr (Sânmihaiu Almaşului); rezervă S. Sălăjan (Satu Mare) Observatori Fl. Marcu (Oradea), D. Scridon (Arad)

