Unirea Sântana – Metalurgistul Cugir 3-2 (0-2), într-un duel incendiar pentru calificarea în play-off! „Roș-albaștrii”, eșec incredibil după ce au condus cu 2-0, în ultima etapă a anului din Seria 7!

Înfrângere incredibilă a Metalurgistului Cugir, scor 2-3 (2-0) în deplasare cu Unirea Sântana, în „finala” pentru calificarea în play-off! Un meci nebun, în care gazdele au reușit o remontada, revenind de la 0-2 și impunându-se cu 3-2 într-un final incendiar.

Cugirul a condus cu 2-0, goluri Șaucă (3) și Bura (37), rezultat consemnat la pauză. Jocul se relansează la reluare, când Sântana punctează în două rânduri prin C. Rus (57, penalty, la henț S. Itu), atacantul gazdelor realizând dubla (73). Susan (87) a marcat într-un final incendiar, aducând 3 puncet imense pentru Sântana, care astfel incendiază lupta pentru play-off.

Un derby pentru calificarea în „careul de ași”. Vizitatorii, cu o remiză, pot da lovitura împotriva contracandidatei, formație care i-a produs primul eșec stagional. „Roș-albaștrii” au 4 jocuri imbatabile (10 puncte), iar amfitrionii nu am câștigat de… 4 întâlniri (două puncte strânse).

