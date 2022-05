Ungaria anunță construirea a 317 km de autostrăzi până în 2032: Ce particularități presupune planul

Guvernul ar putea crește premiile, sumele de cazare și cuantumul pentru mâncare zilnică pentru olimpici. Ordonanța ar fi deja pregătită

Guvernul ar urma să adopte în perioada următoare o ordonanță de urgență prin care să crească premiile oferite elevilor olimpici, însă și cuantumul sumelor alocate zilnic pentru cazare și mâncare, potrivit unor surse politice.

Astfel, se pare că elevii care obţin premiul I la olimpiadele naţionale şcolare ar urma să primească 1000 lei, cei cu premiul II 700 lei, cei cu premiul III 500 lei în timp ce elevii care au menţiuni ar primi 300 de lei.

Legat de cheltuielile zilnice cu hrana şi cazarea, pentru elevii olimpici ar urma să fie alocaţi de la stat 200 lei pe zi.

De asemenea, aceleaşi surse anunţă că elevii ucraineni care au fugit din calea războiului se vor putea înscrie în sistemul de învăţământ din România pentru următorii doi ani şcolari. În cazul elevilor care intră clasa a IX-a, aceştia nu vor trebui să susţină evaluarea naţională şi vor fi încadraţi pe locuri speciale, peste numărul maxim de elevi cuprins într-o clasă.

Fără evaluare naţională ar urma să fie admişi la liceu şi elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şcolare, la specializarea conexă materiei la care au participat la olimpiadă.

Ministrul Sorin Cîmpeanu a anunţat aceste modificări în aprilie, după scandalul elevilor olimpici cazaţi în condiţii mizere

„Aş vrea să nu se mire nimeni că aceasta este starea infrastructurii şcolare din România. Asta este situaţia! Iar şcolile sunt proprietatea autorităţilor locale, nu a Ministerului Educaţiei. Ministerul Educaţiei face următoarele lucruri. Lansează un pachet integrat de măsuri pentru susţinerea elevilor olimpici. Este vorba de bursele care au crescut de la câţiva lei pe lună la 500 lei pe lună, pe fiecare lună, pentru fiecare elev care obţine performanţă la olimpiade.

Am ajuns în această situaţie pentru că alocaţiile pentru elevii care participă la olimpiade, şi e vorba de 13.000 elevi, plus 3000 de profesori însoţitori, sunt mici. Deşi au crescut de la 50 lei la 100 lei pe zi pe participant, apreciez că e puţin. Motiv pentru care am decis să propun Guvernului creşterea cuantumului la 200 lei pe zi pentru cazare şi masă.

Apoi, susţinem parcursul educaţional al elevilor care demonstrează performanţă la olimpiadele şcolare. Avem de gând să iniţiem o OUG ca aceşti elevi să poată avea acces în învăţământul liceal fără admitere, în clasele corespondente profilului olimpiadelor.

Infrastructura şcolară este proprietatea autorităţilor locale, să fie clar”, a precizat Sorin Cîmpeanu la B1 TV, la News Pass, emisiune moderată de Laura Chiriac, pe 27 aprilie.

Sursa: dcnews.ro