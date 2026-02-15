Unde și când mușcă peștele? Prima aplicație care le arată pescarilor din România condițiile meteo și hidrologice și ce specii pot prinde. Platforma gratuită le este de folos și navigatorilor

Unde și când mușcă peștele? De acum, pescarii primesc răspunsul direct pe telefon, printr-o nouă aplicație care analizează condițiile meteo și hidrologice, apoi indică ce specii se pot prinde, cu informații la zi despre Dunăre și marile râuri din România.

Platforma – care este gratuită – le este de folos și navigatorilor. Aceștia pot afla dacă apa e suficient de adâncă pentru transportul cu barca.

Platforma hidrologică interactivă este o premieră în România, deși în alte țări traversate de Dunăre există stații care transmit live aceste informații de interes public.

Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică: ”Vedem nivelul si temperatura, cum au fluctuat în ultimele 7 zile. Putem selecta perioada – de un an, de o lună și așa mai departe. Comportamentul peștilor din Dunăre depinde foarte mult de condițiile hidrologice. De temperatură, de debit, de nivel”.

Platforma oferă informații utile și pentru pescarii recreativ-sportivi. Aceștia vor ști care sunt speciile pentru care trebuie să ia momeală și ce fel de unelte trebuie să pregătească.

Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică: ”Am introdus și partea de solunar, fazele lunii, care e important pentru apetitul peștilor. Activitate pești, ce procentaj și ce specie se pretează, în funcție de comportamentul acelei specii”.

Andrei Togor, director Asociație Pescuit Sportiv: ”Un nivel în scădere a apei, pentru pescarii mai cunoscători, să zic așa, indică șanse mai scăzute de a păcăli pești. Totodată, un nivel ușor in creștere poate însemna șanse mult mai mari ca partida de pescuit să fie una reușită”.

Aplicație de folos și pentru navigatori: ”Este binevenită”

Acest instrument digital le este de folos inclusiv navigatorilor și cercetătorilor.

Sandu Doca, armator: ”Orice aplicație care digitalizează și colectează date de la mai multe instituții este binevenită. Pentru că noi, navigatorii, ne culegem date de pe foarte multe site-uri și instituții naționale si internaționale”.

Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică: ”Pe parcurs mi-am dat seama că e necesară pentru tot publicul larg, pentru comunitățile riverane, pentru pescarii recreativi, pentru cercetători și așa mai departe”.

Dr. Desimira Stroe, Institutul Piscicol Galați: ”Integrarea acestora ne ajuta să le avem pe toate la un loc, să putem lucra mai facil”.

Cotele de alertă, de inundații sau de pericol de pe râuri și de pe Dunăre vor fi anunțate, de asemenea, pe platforma hidrologică interactivă. Centrul de Biodiversitate Acvatică, care a dezvoltat-o, va introduce date și despre speciile pe pești, habitatele naturale și perioadele de prohibiție.

