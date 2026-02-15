Unde și când mușcă peștele? Prima aplicație care le arată pescarilor din România condițiile meteo și hidrologice și ce specii pot prinde. Platforma gratuită le este de folos și navigatorilor
Unde și când mușcă peștele? De acum, pescarii primesc răspunsul direct pe telefon, printr-o nouă aplicație care analizează condițiile meteo și hidrologice, apoi indică ce specii se pot prinde, cu informații la zi despre Dunăre și marile râuri din România.
Platforma – care este gratuită – le este de folos și navigatorilor. Aceștia pot afla dacă apa e suficient de adâncă pentru transportul cu barca.
Platforma hidrologică interactivă este o premieră în România, deși în alte țări traversate de Dunăre există stații care transmit live aceste informații de interes public.
Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică: ”Vedem nivelul si temperatura, cum au fluctuat în ultimele 7 zile. Putem selecta perioada – de un an, de o lună și așa mai departe. Comportamentul peștilor din Dunăre depinde foarte mult de condițiile hidrologice. De temperatură, de debit, de nivel”.
Platforma oferă informații utile și pentru pescarii recreativ-sportivi. Aceștia vor ști care sunt speciile pentru care trebuie să ia momeală și ce fel de unelte trebuie să pregătească.
Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică: ”Am introdus și partea de solunar, fazele lunii, care e important pentru apetitul peștilor. Activitate pești, ce procentaj și ce specie se pretează, în funcție de comportamentul acelei specii”.
Andrei Togor, director Asociație Pescuit Sportiv: ”Un nivel în scădere a apei, pentru pescarii mai cunoscători, să zic așa, indică șanse mai scăzute de a păcăli pești. Totodată, un nivel ușor in creștere poate însemna șanse mult mai mari ca partida de pescuit să fie una reușită”.
Acest instrument digital le este de folos inclusiv navigatorilor și cercetătorilor.
Sandu Doca, armator: ”Orice aplicație care digitalizează și colectează date de la mai multe instituții este binevenită. Pentru că noi, navigatorii, ne culegem date de pe foarte multe site-uri și instituții naționale si internaționale”.
Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică: ”Pe parcurs mi-am dat seama că e necesară pentru tot publicul larg, pentru comunitățile riverane, pentru pescarii recreativi, pentru cercetători și așa mai departe”.
Dr. Desimira Stroe, Institutul Piscicol Galați: ”Integrarea acestora ne ajuta să le avem pe toate la un loc, să putem lucra mai facil”.
Cotele de alertă, de inundații sau de pericol de pe râuri și de pe Dunăre vor fi anunțate, de asemenea, pe platforma hidrologică interactivă. Centrul de Biodiversitate Acvatică, care a dezvoltat-o, va introduce date și despre speciile pe pești, habitatele naturale și perioadele de prohibiție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VREME atipică în primăvara 2026: Colapsul La Niña aduce frig și ninsori chiar și în aprilie
VREME atipică în primăvara 2026: Colapsul La Niña aduce frig și ninsori chiar și în aprilie Primăvara anului 2026 ar putea fi puternic influențată de colapsul fenomenului La Niña, un proces care afectează circulația atmosferică la nivel global, arată cele mai recente prognoze meteorologice pe termen lung. Modelele climatice indică o tendință de presiune scăzută […]
PENSII 2026 | Certificatul de viață, actul care trebuie depus de două ori pe an de anumiţi pensionari. Ce riscă cei care nu îl transmit la timp
PENSII 2026 | Certificatul de viață, actul care trebuie depus de două ori pe an de anumiţi pensionari. Ce riscă cei care nu îl transmit la timp Pensionarii români care locuiesc în străinătate și primesc bani din sistemul public de pensii din România trebuie să depună semestrial un document obligatoriu. Neprezentarea acestuia poate duce la […]
15 februarie: Ziua Internațională a Copilului bolnav de Cancer
15 februarie: Ziua Internațională a Copilului bolnav de Cancer Ziua Internațională a Copilului cu Cancer este marcată la 15 februarie în fiecare an, fiind o campanie globală de colaborare pentru sensibilizarea privind copiii diagnosticați cu cancer și nevoile lor. Organizații din întreaga lume participă la acest eveniment pentru a informa populația despre situația copiilor bolnavi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Unde și când mușcă peștele? Prima aplicație care le arată pescarilor din România condițiile meteo și hidrologice și ce specii pot prinde. Platforma gratuită le este de folos și navigatorilor
Unde și când mușcă peștele? Prima aplicație care le arată pescarilor din România condițiile meteo și hidrologice și ce specii...
VREME atipică în primăvara 2026: Colapsul La Niña aduce frig și ninsori chiar și în aprilie
VREME atipică în primăvara 2026: Colapsul La Niña aduce frig și ninsori chiar și în aprilie Primăvara anului 2026 ar...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Gheorghe Chindriș, fost director al Cupru Min Abrud, găsit mort în casa sa din Cluj. Bărbatul avea lovituri la cap, iar poliţia ia în calcul o crimă
Gheorghe Chindriș, fost director al Cupru Min Abrud, găsit mort în casa sa din Cluj. Bărbatul avea lovituri la cap,...
Curier Județean
VIDEO | Sute de persoane și mașini verificate de polițiștii din Alba: Amenzi de peste 15.000 lei și patru permise de conducere reținute
Sute de persoane și mașini verificate de polițiștii din Alba: Amenzi de peste 15.000 lei și patru permise de conducere...
Inconștiență la volan, pe mai multe drumuri din Alba: Șoferi băuți, cu dosare penale după ce au fost opriți de polițiști în trafic
Inconștiență la volan, pe mai multe drumuri din Alba: Șoferi băuți, cu dosare penale după ce au fost opriți de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...
Mesaje de Valentine’s day 2026. Declaraţii, urări, SMS-uri şi mesaje de dragoste pe care le puteţi trimite persoanei iubite
Mesaje de valentine’s day, 14 februarie 2026 • SMS -uri de ziua îndrăgostiţilor. Declaraţii de dragoste de Valentine `s Day....