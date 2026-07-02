FOTO | Romanița, primul zimbru femelă născut după 7 ani în Rezervația Hațeg-Slivuț: „Un motiv în plus de bucurie”

Romanița, primul zimbru femelă născut după 7 ani în Rezervația Hațeg-Slivuț: „Un motiv în plus de bucurie”

În Rezervația Hațeg-Slivuț, din județul Hunedoara, s-a născut după o pauză de 7 ani primul zimbru femelă.

Exemplarul, primit cu mare bucurie, a fost denumit Romanița.

„După o perioadă de 7 ani în care în Rezervația Hațeg–Slivuț s-au născut doar masculi, avem, în sfârșit, un motiv în plus de bucurie!

Pe 14 iunie 2026, familia de zimbri s-a mărit cu o femelă, care a primit numele Romanița.

Totodată, pentru confortul animalelor și al vizitatorilor, încă de anul trecut, s-a realizat o nouă împrejmuire a țarcului de 3 hectare și amenajarea unei alei pietruite în jurul acestuia.

Vă așteptăm să o cunoașteți pe Romanița și să descoperiți Rezervația de zimbri Hațeg–Slivuț!”; au transmis reprezentanții Direcției Silvice Hunedoara.

sursa foto: Direcția Silvică Hunedoara

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